أتيز تمثل الثقافة الكورية في الخارج

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قررت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية تعيين فرقة "أتيز" الشبابية كسفير فخري لتمثل الثقافة الكورية في الخارج.

وسوف تتولى الفرقة هذا المنصب من فرقتي "بي تي إس" و"إكسو" اللتين كانتا تمثلان الثقافة الكورية في الخارج.ويذكر أن الوزارة الكورية ظلت تختار منذ عام 2014 فرقة من فرق الكيبوب كل عام كسفير فخري لتقوم بنشر المحتويات الثقافية الكورية في مختلف دول العالم.

وكأول عمل لها في هذا الدور الجديد، ظهرت فرقة "أتيز" في مقطعي فيديو، أحدهما للترويج لمحاربة جائحة كورونا.