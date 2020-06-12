الجدل حول مطالبة الطلاب الجامعيين بإعادة الرسوم الدراسية

ⓒYONHAP News

نتيجة لانتشار فيروس كورونا، لم يتم إجراء الفصول الدراسية بشكل عادي في الجامعات الكورية، وهو ما دفع الطلاب الجامعيين إلى تقديم مطالبة بإعادة بعض الرسوم الدراسية، قائلين إن جودة الدروس قد انخفضت بسبب جائحة كورونا.

ولمناقشة هذه القضية، عُقد اجتماع يوم الأربعاء الماضي في البرلمان ضم أعضاء لجنة الشؤون التعليمية التابع للحزب الديمقراطي الحاكم، ومساعد الرئيس للشؤون الاجتماعية، ونائبة رئيس الوزراء للشؤون التعليمية ووزيرة التعليم "يون أون هيه".

واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة دراسة سبل لتخفيف أعباء الرسوم الجامعية عن الطلاب، من خلال تقديم دعم مالي للجامعات.

ولكن ظهر خلاف في وجهات النظر بين الحزب الحاكم والحكومة ومكتب الرئاسة بشأن الطريقة التي سيتم من خلالها توفير الموارد المالية اللازمة لتقديم الدعم المالي للجامعات.

فالحزب الحاكم يسعى إلى توفير هذه الموارد المالية ضمن إطار الميزانية التكميلية الإضافية الثالثة، حيث قال المتحدث باسم الحزب "سونغ كاب سوك" إن الحزب يشعر بقلق من أن الميزانية التكميلية الثالثة لا تشمل المبلغ اللازم لإعادة الرسوم الدراسية للطلاب الجامعيين، مشيرا بذلك إلى ضرورة زيادة حجم الميزانية الـتكميلية ليتم من خلالها تغطية المبلغ.

أما الحكومة ومكتب الرئاسة فيبدو أنهما يفضلان تقديم الدعم المالي عن طريق الاعتماد على الميزانية الحالية لوزارة التعليم، حيث أكد مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة أن تقديم الدعم من خلال زيادة حجم الميزانية التكميلية الثالثة سيكون خارج الاعتبار.

وفي هذا الصدد، ترى وزارة المالية والاستراتيجية أن مسألة إرجاع الرسوم الدراسية يحب أن يتم تقريرها بواسطة الجامعات.

الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي في مطالبة الطلاب الجامعيين بإعادة بعض الرسوم الدراسية يرجع إلى انخفاض جودة الدروس، وعدم استخدام منشآت الجامعات، وعدم إجراء الممارسات التجريبية في المعامل، نتيجة لإلقاء المحاضرات عبر الإنترنت فقط دون حضور الطلاب للدروس الميدانية.

وأكد طلاب الجامعات أن الفصول الدراسية التي تجرى حاليا في الجامعات دون حضور الطلاب لا تختلف عما يجرى في الجامعات والكليات عبر الإنترنت التي عادة تكون رسومها الدراسية أرخص من الجامعات العادية، ومن ثم طالبوا بتخفيض الرسوم الدراسية إلى نفس مستوى رسوم الجامعات عبر الإنترنت.

لكن الجامعات تدعى من جانبها أنه ليست لديها قدرة مالية على إعادة جزء من الرسوم الدراسية للطلاب، قائلة إنها تخصص حاليا مبالغ كبيرة لشراء المعدات اللازمة لإلقاء المحاضرات عبر الإنترنت.

ورغم الجدل حول إعادة الرسوم الدراسية، إلا أنه من المتوقع أن يتم إرجاع جزء من الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات، لأن الحزب الحاكم والحكومة ومكتب الرئاسة بدؤوا بالفعل في البحث عن سبل لحل هذه القضية.

لكن المشكلة هي أنه سيتم استخدام العائدات الضريبية في إعادة الرسوم الدراسية، وهو ما يعنى أن الجامعات ستستفيد من الرسوم الدراسية التي دفعها الطلاب، بينما سيتم إعادة تلك الرسوم أوبعضها من الضرائب التي دفعها الشعب.