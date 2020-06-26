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تشونغ ها تعود في يوليو بالكشف عن أغنية جديدة

#أخبار الساحة الفنية l 2020-06-29

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

ستشكف المطربة "تشونغ ها" عن أغنية جديدة للمرة الثانية بعنوان "بلاي" يوم السادس من يوليو القادم قبل إصدار ألبومها الكامل الأول، معلنة بذلك عن عودتها إلى الساحة الغنائية.

وكانت المطربة "تشونغ ها" قد كشفت عن أغنيتها الجديدة الأولى "ستاي تونايت" في شهر أبريل الماضي.

وقد مارست المطربة نشاطها الغنائي كعضوة لفرقة "آي أو آي" النسائية، ثم بدأت في ممارسة نشاطها كمطربة منفردة عام 2017 .

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