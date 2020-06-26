أغنية جديدة لفرقة بلاك بينك تحطم رقما قياسيا في يوتيوب





تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "كيف تحب ذلك" الجديدة لفرقة "بلاك بينك" 100 مليون مرة في أسرع وقت على الإطلاق.

وقالت شركة "واي جي" الترفيهية إن الأغنية نجحت في نيل 100 مليون مشاهدة في الساعة الثانية و23 دقيقة صباح يوم الثامن والعشرين من يونيو، أي خلال 32 ساعة فقط من الكشف عنها على يوتيوب.

وكانت أغنية "قصيدة لأشياء صغيرة" لفرقة "بي تي إس" قد جمعت 74.6 مليون مشاهدة في أول يوم من طرحها، و100 ميلون مشاهدة خلال 37 ساعة و37 دقيقة من الكشف عنها.

بهذا، أصبحت فرقة "بلاك بينك" تمتلك 19 مقطع فيديو موسيقي يتجاوز عدد مرات مشاهدة كل منهها 100 مليون مرة.

واحتلت أغنية "كيف تحب ذلك" للفرقة المرتبة الأولى في قوائم "آيتيونز" في 64 دولة.