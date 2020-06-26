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حجم مبيعات ألبوم فرقة سفنتين الجديد يتجاوز مليون نسخة

#أخبار الساحة الفنية l 2020-06-30

من أغانى القمة

ⓒ PLEDIS ENTERTAINMENT

تجاوز حجم مبيعات ألبوم فرقة "سفنتين" السابع الجديد بعنوان "هينغ:غاريه" مليون نسخة.

وقالت شركة "بلاديس" الترفيهية إنه تم تسجيل هذا الرقم يوم السادس والعشرين من يونيو الجاري، أي بعد 5 أيام فقط من إصدار الألبوم يوم الثاني والعشرين من يونيو .

بهذا، أصبحت فرقة "سفنتين" ثاني فناني الكيبوب بعد فرقة "بي تي إس" من حيث تجاوز حجم مبيعات ألبوماتهم مليون نسخة خلال أسبوع من إصدارها.

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