ساك ثري تتصدر قوائم الموسيقى بأغنيتها الجديدة





تصدرت فرقة "ساك ثري" قوائم الموسيقى المحلية بأغنيتها الجديدة بعنوان "ها نحن هنا في الشاطئ مرة أخرى" والتي تم الكشف عنها يوم العشرين من يوليو الجاري.

وتتكون الفرقة من الممثل الكوميدي "يو جيه سوك" والمطرب "راين" والمطربة "لي هيو ري".

وأغنية "ها نحن هنا ي الشاطئ مرة أخرى" هي أول أغنية تصدرها الفرقة منذ ترسيمها من خلال برنامج تلفزيوني يقدمه الممثل الكوميدي "يو" ، وقام المطرب "لي سانغ سون" زوج المطربة "لي هيو ري" بتلحينها وكتابة كلماتها.