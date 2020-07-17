ناتشور تجرى لقاء مع معجبيها في آذربيجان عبر الإنترنت





أجرت فرقة "ناتشور" النسائية لقاء مع معجبيها في آذربيجان يوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري عبر الإنترنت، لتصبح أول فرقة نسائية كورية تجرى لقاء مع معجبيها الآذريين.

وجاء هذا اللقاء ضمن مشروع الفرقة المعروف باسم " نريد أن نكون أصدقاء لناتشور" ، والذي يهدف إلى إجراء لقاءات مع معجبيها في أرجاء مختلفة من العالم عبر الإنترنت وسط جائحة كورونا.

وقد بدأت الفرقة نشاطها الغنائي عام 2018 ، وكشفت في شهر يونيو الماضي عن أغنيتها الجديدة بعنوان "فتيات" حيث بلغ عدد مرات مشاهدة مقطع فيديو لهذه الأغنية مليون مرة على يوتيوب بعد ساعة واحدة من إصداره.