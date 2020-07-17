



بلغ عدد مشاهدي الفيلم الكوري "شبه الجزيرة" 470 ألفا و26 شخصا خلال يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر يوليو الجاري فقط، ليرتفع إجمالي عدد مشاهديه إلى مليونين و862 ألفا و894 شخصا.

وقالت شركة "نيو" المسؤولة عن التوزيع إن فيلم "شبه الجزيرة" استحوذ على شباك التذاكر في سبع دول آسيوية، من بينها تايوان وسنغافوره وماليزيا وفيتنام وتايلاند ومنغوليا.

ويشار إلى أن فيلم "شبه الجزيرة" من إخراج "يون سانغ هو" هو تكملة لفيلمه المثير السابق "قطار إلى بوسان" الذي تم الكشف عنه في عام 2016.