كوترا تنظم اجتماع عمل للترويج لمنتجات التجميل الكورية في الأردن

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قالت المؤسسة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار (كوترا) إنها نظمت اجتماع عمل عبر الإنترنت في عمان بالأردن لتصدير منتجات التجميل الكورية أو K-Beauty.

وخلال اجتماع العمل الذي استمر على مدار أربعة أيام منذ العشرين من هذا الشهر استطاع المشترون الأردنيون تجربة عينات المنتجات التي أرسلتها تسع شركات كورية إلى الأردن مسبقا عبر مكتب كوترا في عمان إلى جانب طرح أسئلة حول المنتجات.

الجدير بالذكر أن مؤسسة كوترا أنتجت تسجيلًا مصوَّرًا خاصًّا لمراجعة وفتح صندوق المنتجات للشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية بمشاركة الأشخاص المؤثرين الأردنيين وكشفت عنه على يوتيوب قبل اجتماع العمل.

وحقق هذا الفيديو أكثر من مائة وخمسين ألف مشاهدة وتلقت المؤسسة حوالي أربعة 4 آلاف استفسار ذي صلة.

وقال أحد المشترين المشاركين في اجتماع العمل إن شعبية الأفلام والأغاني والمسلسلات الكورية في الأردن أدت إلى زيادة الاهتمام بالجمال الكوري، مضيفا أنه يعتزم غزو السوق بمنتجات الأفكار مثل "ليب باتش" و"آي باتش".

وذكرت كوترا أن قناة رؤيا الفضائية الأردنية قررت مؤخرا بث مسلسلات الدراما الكورية "حب تحت ضوء القمر" و"إشارة". تجدر الإشارة إلى أن الفيلم الكوري "تفاوض" يجري تصويره في الأردن لمدة شهرين ابتداء من هذا الشهر بالتعاون مع الحكومة الأردنية.