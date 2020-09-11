كوريا الشمالية تستخدم قدرات القرصنة المتقدمة لكسب المال

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في الثاني من سبتمبر، قالت الجمعية العالمية للاتصالات المالية بين البنوك (سويفت)، إن كوريا الشمالية بدأت في غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة. في تقرير مشترك من قبل شركة الأمن البريطانية "بي إيه إي" قالت إن إحدى مجموعات القرصنة الكورية الشمالية المسماة (لازروس) حاولت غسل الأموال المشفرة عن طريق سرقتها من البورصة ثم تمرير المعاملات عبر بورصات مختلفة.وفي 27 أغسطس، قدمت وزارة العدل الأمريكية شكوى لمصادرة 280 حسابًا للعملات المشفرة يشتبه في أنَّ لها صلات بقراصنة كوريين شماليين سرقوا عملات رقمية. وفي واقع الأمر، ليست المخاوف الدولية بشأن التهديدات الإلكترونية لكوريا الشمالية شيئًا بدأ مؤخرًا.





المعلق السياسي "لي جونغ أون":

في 26 أغسطس، أصدرت عدة وكالات أمريكية تنبيهًا مشتركًا ضد السرقة الإلكترونية لكوريا الشمالية. وهذه الوكالات هي وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" والقيادة الإلكترونية الأمريكية. وقالت المؤسسات إن مجموعة قرصنة مدعومة من كوريا الشمالية تسمى "بيغل بويز" سرقت الأموال من الحسابات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء العالم. أعقب التنبيه شكوى من وزارة العدل لمصادرة حسابات العملات المشفرة المرتبطة بقراصنة كوريين شماليين. وفيما يتعلق بزيادة العمليات الإلكترونية من قبل قراصنة كوريا الشمالية مؤخرًا، تشتبه الولايات المتحدة في أن كوريا الشمالية تحاول تأمين الأموال اللازمة لنوع من الاستفزاز مثل إطلاق صاروخ بعيد المدى، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





في العام الماضي، رفعت شركة مايكروسوفت دعوى قضائية ضد مجموعة الجرائم الإلكترونية هذه أمام محكمة محلية في ولاية فرجينيا بدعوى مهاجمة موظفي الحكومة الأمريكية. من المفترض أن تكون المجموعة متطابقة مع منظمة قرصنة كورية شمالية كانت تعرف سابقًا باسم كيمسوكي. في 5 سبتمبر، قالت شركة "إي إس تي" للأمن السيبراني الكورية الجنوبية إن مجموعة "تاليوم" شنت هجمات على الكوريين الجنوبيين العاملين في شركات الدفاع، والباحثين في قضايا كوريا الشمالية، والمنشقين والصحفيين المتخصصين في كوريا الشمالية. وبحسب ما ورد نشرت رسائل بريد إلكتروني تحمل أكوادًا خبيثة، متخفية في هيئة مواد بحثية لشخص عمل في مجمع كيسونغ الصناعي من قبل.





المعلق السياسي "لي جونغ أون":

تشتهر هذه المجموعة بأساليب القرصنة المعقدة للغاية. فهي ترسل رسائل بريد إلكتروني تبدو طبيعية تمامًا، ولكن بمجرد أن ينقر عليها الأشخاص، فإنهم يصابون ببرمجيات ضارة. على سبيل المثال، كانت مجموعة "تاليوم" ترسل رسائل بريد إلكتروني بعنوان "خدمات معرض السحاب لسامسونغ" إلى الكوريين الجنوبيين العاملين في المناطق ذات الصلة بكوريا الشمالية. كما أطلقت هجمات تصيد احتيالي على الصحفيين، متظاهرة بأنها "نيفر" وهو أكبر مشغل لخدمات بوابة الويب في كوريا الجنوبية. يستخدم قراصنة كوريا الشمالية التصيد الاحتيالي أو الرسائل النصية القصيرة، والتي تطورت بشكل كبير في كل من كوريا وخارجها. وتشمل أهدافهم الشركات المالية الكورية الجنوبية، لذلك من المحتمل أن يسرقوا الأموال الكورية الجنوبية.





تستمر الهجمات الإلكترونية لكوريا الشمالية في التطور. في الماضي، قام القراصنة عادةً بشل أو تعطيل أو تدمير البنية التحتية السيبرانية، كما يتضح من سلسلة من هجمات تعطيل الخدمات. ومع تعثر كوريا الشمالية ماليًّا بسبب العقوبات الدولية، تحولت مؤخرًا إلى القرصنة من أجل كسب المال. ولهذا الغرض، تقوم بالتعدين والسرقة وإنتاج العملات المشفرة مثل بيتكوين ومونيرو.





المعلق السياسي "لي جونغ أون":

يُعتقد أن الجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية قد سرقت عملات مشفرة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات الأمريكية عن طريق اختراق عمليات تبادل العملات المشفرة. لكن من الصعب للغاية تتبع العملية. لجعل حوادث القرصنة الخاصة بها غير قابلة للتعقب، من المعروف أن المتسللين ينقلون العملات المشفرة أكثر من 5000 مرة باستخدام تقنيات متقدمة للغاية ومتقنة. الحجم كبير لدرجة أن كوريا الشمالية يشتبه في أنها تدعم العمليات السيبرانية غير القانونية على مستوى الدولة لتوجيه الأموال إلى تطوير الأسلحة. ويقدر مراقبو الصناعة أن مستوى القدرات الإلكترونية لكوريا الشمالية قريب من مستوى قدرات روسيا والصين. يعتقد الكثيرون أن كوريا الشمالية تدرب المخترقين بشكل منهجي في الجامعات والمؤسسات الكبرى لأنهم أثبتوا فعاليتهم من حيث التكلفة.





الأموال الأجنبية التي يكسبها قراصنة كوريون شماليون بشكل غير قانوني هي مصدر رئيسي لتمويل النظام الكوري الشمالي، الذي يخضع لعقوبات مختلفة. في فبراير 2016، سرق قراصنة كوريون شماليون 81 مليون دولار أمريكي من حساب البنك المركزي البنغلاديشي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن طريق اختراق شبكة كمبيوتر "سويفت". في عام 2019، سرقوا أيضًا 10 ملايين دولار أمريكي من بنك تشيلي من خلال سرقة إلكترونية. ويبدو أن مجموعة القرصنة الكورية الشمالية قد اتخذت مؤخرًا زمام المبادرة في سرقة أكثر من 500 مليون دولار من العملات المشفرة.





المعلق السياسي "لي جونغ أون":

وفقًا لتقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة للجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العقوبات على كوريا الشمالية في أغسطس من العام الماضي، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية جمعت حوالي ملياري دولار أمريكي عن طريق اختراق البنوك وتبادل العملات الرقمية. المبلغ مذهل، يكاد يعادل الدخل بالعملة الأجنبية الذي حققته كوريا الشمالية قبل فرض العقوبات عليها. بالنسبة إلى كوريا الشمالية، لا تكلف عمليات القرصنة الكثير، حيث يمكنها تعبئة قراصنة مهرة بتكاليف منخفضة.





يتوقع البعض أن الهجمات الإلكترونية لكوريا الشمالية ستستمر في تشكيل تهديد للعالم بأسره وأن الدولة ستقود عمليات القرصنة المتنقلة هذا العام. وفقًا لتقرير التهديد لعام 2020 الصادر عن بلاك بيري سيلانس، وهي شركة للأمن السيبراني تابعة لشركة تصنيع الهواتف المحمولة الكندية، ستستمر الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني من كوريا الشمالية في التحقيق في أمن الشبكة والنظام حول العالم في عام 2020. تجد كوريا الشمالية صعوبة متزايدة في كسب الأموال الأجنبية بسبب العقوبات الدولية، فمن السهل أن نتخيل أن الدولة ستستمر في اختراق المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم وسرقة العملات المشفرة في محاولة لتأمين الأموال.





المعلق السياسي "لي جونغ أون":

وسط العقوبات الدولية طويلة الأمد ضد كوريا الشمالية، يزداد تدهور الاقتصاد المحلي الفقير بالفعل، كما أن الأموال الحكومية للزعيم "كيم جونغ أون" بدأت تنفد. من أجل تأمين الأموال على الأقل، فإن القرصنة من شأنها أن تكون أمرًا لا غنى عنه. بمعنى ما، السرقة الإلكترونية هي أسهل طريقة لكسب المال. في السابق، كانت كوريا الشمالية توزع الدولارات المزيفة. لكن القرصنة تكلف أقل ولديها مخاطر أقل للانكشاف. أتخيل أن العمليات الإلكترونية لكوريا الشمالية ستكون أكثر تعقيدًا ودقة، وسيكون نطاقها أكبر من ذلك بكثير. بالنظر إلى الوضع المالي لكوريا الشمالية وزعيمها، ستكون حوادث القرصنة أكثر انتشارًا. أعتقد أن هذا هو سبب استمرار الولايات المتحدة في توجيه تحذيرات ضد العمليات السيبرانية غير المشروعة لكوريا الشمالية.





من الصعب إنكار أن الاستفزازات الإلكترونية أكثر فاعلية في جمع الأموال الأجنبية بتكاليف منخفضة. يشير العديد من المحللين إلى أن الكوريين الجنوبيين غير مبالين إلى حد ما بحملة القرصنة في كوريا الشمالية، مقارنة بالأشكال الأخرى من الاستفزازات أو الهجمات الإرهابية. من الضروري إثارة انتباه الرأي العام إلى الإرهاب الإلكتروني المتطور باستمرار في كوريا الشمالية.