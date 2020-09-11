이규효: 신은아, 니쌤하고 두리 무대 한번 안 해볼래?

هل تريدين الرقص معي؟

김시은: 쌤이랑 내가?징그럽다

أنا وأنت! هذا يثير اشمئزازي!

이규호: 뭐라도 한 줄 더 넣는 게 낫지 않겠나.

أليس من الأفضل إضافة المزيد من الخبرات إلى قائمتك؟

김시은:쌤, 다 알고 있었어요?

سيدي، هل كنت تعرف؟

이규호: 내는 쌤이랑 단독무대도 섰다꼬. 더 그럴싸하그러.

لقد رقصت مع معلمي! هذا يبدو رائعا!

김시은: 응, 할래요. 내 할래.

حسنا! سأفعل هذا! سأفعل.





شرح التعبير

هذا التعبير يستخدم على نطاق واسع جدا 할래요! بمعني سأفعل والفعل الرئيسي في هذا التعبير هو الفعل 하다 مضاف له النهاية " ㄹ 래요 " ! وهي تضاف للأفعال المتحركة للتعبير عن رغبةِ المتكلم ونيته وعزمه على فعل شيء ما! وإذا انتهى مصدر الفعل بحرف متحرك نضع ㄹ 래요وإذا انتهى المصدر بحرف ساكن نضع 을래요!





شرح الأمثلة

다른 사람이 못 하겠다면 저 할래요

إذا قال الأخرون إنهم لن يفعلوا هذا أنا سأفعله!

나 꼭 1등으로 졸업할래요!

سأتخرج بالمركز الأول بكل تأكيد

و 1등 تعني المركز الأول

친구 만나러 학교 갈래요!

سأذهب المدرسة لمقابلة أصدقائي.

يمكن استخدام نفس النهاية التصريفية ولكن في صيغة السؤال هكذا

엄마 물 갖다줄래?

هل يمكنك أن تحضر لي بعض الماء؟

وهنا الفعل 갖다주다بمعني يحضر شيئا ويعطيه لشخص أخر..



