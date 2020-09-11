الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

(7) 할래요

#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2020-09-06

تعلم الكورية بطريقة درامية

이규효: 신은아, 니쌤하고 두리 무대 한번 안 해볼래?

هل تريدين الرقص معي؟

김시은: 쌤이랑 내가?징그럽다

أنا وأنت! هذا يثير اشمئزازي!

이규호: 뭐라도 한 줄 더 넣는 게 낫지 않겠나.

أليس من الأفضل إضافة المزيد من الخبرات إلى قائمتك؟

김시은:쌤, 다 알고 있었어요?

سيدي، هل كنت تعرف؟

이규호: 내는 쌤이랑 단독무대도 섰다꼬. 더 그럴싸하그러.

لقد رقصت مع معلمي! هذا يبدو رائعا!

김시은: 응, 할래요. 내 할래.

حسنا! سأفعل هذا! سأفعل.


شرح التعبير

هذا التعبير يستخدم على نطاق واسع جدا 할래요!  بمعني سأفعل والفعل الرئيسي في هذا التعبير هو الفعل 하다 مضاف له النهاية " ㄹ 래요  " ! وهي تضاف للأفعال المتحركة للتعبير عن رغبةِ المتكلم ونيته وعزمه على فعل شيء ما! وإذا انتهى مصدر الفعل بحرف متحرك نضع  ㄹ 래요وإذا انتهى المصدر بحرف ساكن نضع 을래요!


شرح الأمثلة

다른 사람이 못 하겠다면 저 할래요

إذا قال الأخرون إنهم لن يفعلوا هذا أنا سأفعله!

나 꼭 1등으로 졸업할래요!

سأتخرج بالمركز الأول بكل تأكيد

و  1등 تعني المركز الأول 

친구 만나러 학교 갈래요!

سأذهب المدرسة لمقابلة أصدقائي.

يمكن استخدام نفس النهاية التصريفية ولكن في صيغة السؤال هكذا

엄마 물 갖다줄래?

هل يمكنك أن تحضر لي بعض الماء؟ 

وهنا الفعل 갖다주다بمعني يحضر شيئا ويعطيه لشخص أخر..


قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;