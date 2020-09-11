سلافة سمير عبد الله: أتمنى أن يطلع الشعب الكوري على العراق وحضارة العراق
2020-09-11
#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2020-09-06
이규효: 신은아, 니쌤하고 두리 무대 한번 안 해볼래?
هل تريدين الرقص معي؟
김시은: 쌤이랑 내가?징그럽다
أنا وأنت! هذا يثير اشمئزازي!
이규호: 뭐라도 한 줄 더 넣는 게 낫지 않겠나.
أليس من الأفضل إضافة المزيد من الخبرات إلى قائمتك؟
김시은:쌤, 다 알고 있었어요?
سيدي، هل كنت تعرف؟
이규호: 내는 쌤이랑 단독무대도 섰다꼬. 더 그럴싸하그러.
لقد رقصت مع معلمي! هذا يبدو رائعا!
김시은: 응, 할래요. 내 할래.
حسنا! سأفعل هذا! سأفعل.
شرح التعبير
هذا التعبير يستخدم على نطاق واسع جدا 할래요! بمعني سأفعل والفعل الرئيسي في هذا التعبير هو الفعل 하다 مضاف له النهاية " ㄹ 래요 " ! وهي تضاف للأفعال المتحركة للتعبير عن رغبةِ المتكلم ونيته وعزمه على فعل شيء ما! وإذا انتهى مصدر الفعل بحرف متحرك نضع ㄹ 래요وإذا انتهى المصدر بحرف ساكن نضع 을래요!
شرح الأمثلة
다른 사람이 못 하겠다면 저 할래요
إذا قال الأخرون إنهم لن يفعلوا هذا أنا سأفعله!
나 꼭 1등으로 졸업할래요!
سأتخرج بالمركز الأول بكل تأكيد
و 1등 تعني المركز الأول
친구 만나러 학교 갈래요!
سأذهب المدرسة لمقابلة أصدقائي.
يمكن استخدام نفس النهاية التصريفية ولكن في صيغة السؤال هكذا
엄마 물 갖다줄래?
هل يمكنك أن تحضر لي بعض الماء؟
وهنا الفعل 갖다주다بمعني يحضر شيئا ويعطيه لشخص أخر..
2020-09-11
2020-09-11
2020-09-11
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