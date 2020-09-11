김시은: 다시 돌아왔네!

لقد عدت!

권승찬: 어 내 이제 개않다. 개않아졌다

نعم الآن أنا بخير! أصبحت أفضل!

김시은: 벌써? 와, 니 내 진심으로 좋아하긴 했나?

بهذه السرعة؟ هل كنت تحبني من قلبك فعلا؟!





شرح التعبير

يأتي 벌써 قبل الأفعال عادة ليصف أن هناك فعل ما تم بسرعة أكثر من المتوقع أو المعتقد ولكن أحيانا كثيرة يُحذف الفعل ليأتي التعبير وحده كالمثال السابق! التعبير من كلمة واحدة وهي 벌써.





شرح الأمثلة

방금 왔는데 왜 벌써 가?

لقد وصلت قبل قليل هل ستذهب بهذه السرعة؟

وكلمة 방금تعني قبل قليل جدا

벌써 일년이 자났네요!

لقد مر عام بالفعل بهذه السرعة!

벌써 12시네!

الساعة الثانية عشرة بالفعل!

تستخدم عند التعجب من أن الوقت مر بسرعة بشكل غير متوقع!

엄마, 나 벌써 다 먹었어요!

أمي، لقد أنهيت طعامي كله بالفعل!



