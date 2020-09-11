ⓒ TACTRACER

سنتعرف على شركة "تاك تريسر Tactracer" التي تطور أجهزة تعمل بتقنية "آر إف آي ديRFID " لإدارة المخازن.





مديرها التنفيذي "تشون تشول أو":

تأسست شركة "تاك تريسر 택 트레이서" في عام 2015 كشركة ناشئة بواسطة شخص واحد. بعد إجراء أبحاث حول السوق العالمية وتخطيط المنتج، بدأت الشركة أعمالها بشكل جدي في أواخر عام 2016 بطلبين لبراءات الاختراع، وهي تركز على حلول إدارة المخزونات والمخازن، وهي حلول آلية مصممة لتحديد المنتجات المختلفة باستخدام الباركود البصري أو تقنية "آر إف آي دي RFID". يمكن لمنتجنا أن يفحص بسرعة حجما كبيرا من المنتجات التي يتم نقلها وإخراجها من المخازن واحدا تلو الآخر، كما يمكنه تحديد كمية وأنواع ومواقع البضائع المخزنة في المستودع.





كعنصر أساسي في صناعة البيع بالتجزئة، ترتبط مراقبة المخزون ارتباطا وثيقا بتخفيض التكاليف وكفاءة الإدارة. وتواجه العديد من الشركات صعوبة في إدارة المخزون، ومع ذلك، تعتبر أنه من العادي أن تتحمل خسائر من هذه المشكلة. المستهلكون أيضا يضطرون لتحمل بعض الإزعاج. على سبيل المثال، عندما يذهبون إلى متجر للحصول على منتج معين، بعد أن يعرفوا أن المتجر به هذا المنتج، ولكن يتضح بعد ذلك أن المنتج قد نفد بالفعل. وربما يكون الكثيرون قد مروا بمثل هذه التجربة من قبل.





مديرها التنفيذي "تشون تشول أو":

بشكل عام، تتم إدارة العلامات التجارية والأزياء السريعة مباشرة من قبل إدارة الشركة. يعمل المقر الرئيسي بنظام إدارة صارم، حيث يتعين عليهم إدارة مخزون عدد من المتاجر المحلية. لكن لا يزال يتعين على موظفي المتجر التحقق من الأشياء المختلفة بأنفسهم. وقد تتبنى الشركات أنظمة جرد لنقاط البيع، بحيث تقوم تلقائيا بخصم العناصر المشتراة من قائمة المخزون. ولكن في غضون أسبوع فقط، قد لا تكون هذه الطريقة فعالة. وفي هذه الأيام، يمكن للموظفين معرفة الكميات الموجودة في المخزون بشكل عام في غضون ساعة تقريبا، وذلك باستخدام جهاز قارئ محمول يعمل بتقنية "آر إف آي دي"، ولكن بدون معرفة أماكنها بالتحديد.





لحل كل هذه المشاكل، طورت شركة "تاك تريسر" روبوتا ذاتي الحركة لإدارة المخزونات يسمى "دراغون فلاي DRAGONFLY"، الذي يقوم بالتجول حول مستودع كامل أو مكتبة في دورة معينة يحددها مستخدمه، بغض النظر عن حجم المنطقة، لجمع المعلومات حول المنتجات ومعرفة مواقعها. ويقول العملاء إن سرعته ودقته تفوق الخيال.





مديرها التنفيذي "تشون تشول أو":

لتعزيز قابلية قراءة "آر إف آي دي"، تم تصميم هذا الروبوت الذي يتحرك تماما مثل اليعسوب، ويستطيع التعرف على مئات من قطع الملابس المكدسة على الرفوف في ثانية واحدة، بمعدل تعرف يصل إلى 99.9%. علاوة على ذلك، يمكنه تحديد أماكن كل منها، حيث يمكنه تحديد مواقع المنتجات المختفية عن الأنظار بعمق داخل الرفوف، بفضل موجات الراديو التي تخترق الأشياء.





وإلى جانب "دراغون فلاي"، ابتكرت شركة تاك تريسر أيضا "سبايدر غو SPIDERGO"، وهو منتج رئيسي آخر لها، من أجل إدارة المتاجر آليا، وهو يتلفى اهتماما كبيرا، خاصة وسط جائحة كورونا، حيث يقدم جميع الخدمات التي تحتاجها المتاجر التي تُدار آليا.





ⓒ TACTRACER

مديرها التنفيذي "تشون تشول أو":

تم تحسين هذا المنتج لإدارة المخازن التي تُدار آليا، حيث يمكنه مسح المخزون في المتاجر ويكون بمثابة كشك لتصفح المنتجات وكاميرا للمراقبة وكاشف للحريق، كما يمكنه أيضا أن يظهر صور الإعلانات. باختصار، إنه نظام "الكل في واحد"، لتقديم كل ما هو مطلوب لتشغيل المتاجر التي تُدار آليا. تنمو صناعة الخدمات غير المباشرة أو التي تُدار آليا بسرعة، بسبب وباء كورونا. ويمكن لهذا النظام استبدال موظفي المتجر وحتى أداء المهام التي كان من الصعب تنفيذها في الماضي. ويمكن استعماله في أي منطقة تتطلب إدارة المخزونات، سواء كانت مخزنا أو مستودعا. وتتيح خدمة الكشك المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للعملاء تصفح المنتجات في نافذة البحث، كما أنها تمكن العملاء من التحدث مع أحد الموظفين على الشاشة عن بُعد، عند الضرورة.





تخرج السيد "تشون" في معهد جورجيا الأمريكي للتكنولوجيا. وبعد عودته إلى كوريا، التحق بشركة تقوم بتصميم العديد من العلامات الإلكترونية وحلول "آر إف آي دي". وحاليا يتم استخدام الجهاز المحمول الذي طوره "تشون" لتقدير المخزونات في حوالي 17 ألف صيدلية في جميع أنحاء البلاد. في السابق، كان الأمر يستغرق خمس ساعات في المتوسط لتتبع المخزونات باستخدام الباركود، ولكن باستعمال هذا الجهاز القارئ المحمول، تم تقليل الوقت إلى خمس دقائق. وفي أثناء مشاركته في العديد من المعارض في كوريا وخارجها، وجد "تشون" أنه حتى الشركات العالمية في حاجة ماسة إلى نظام آلي لإدارة المخزونات. والآن، تطمح شركته إلى القيام بأشياء أكبر في المستقبل.





مديرها التنفيذي "تشون تشول أو":

تتمثل رؤيتنا في إنشاء شيء مذهل لم يختبره الناس من قبل. مع وضع هذا الحلم الطموح في الاعتبار، تركت وظيفتي. لو كنت أسعى فقط إلى حياة كريمة ومستقبل مستقر، لما أنشأت شركتي الخاصة. لحسن الحظ، تقوم شركات عالمية بإجراء استفسارات حول تقنيتنا، وهذه علامة مشجعة للغاية. لكن هذا فقط لا يرضينا، حيث ستستمر تاك تريسر في العمل الجاد من أجل إعطاء الأمل للعديد من الشركات التي يتعين عليها اجتياز حقبة ما بعد كورونا، وكأنها منارة داخل هذه الأوقات المظلمة.





يعد التحكم في المخزون جزءا حيويا في أعمال البيع بالتجزئة، وقد زادت الحاجة إلى الأدوات ذات الصلة في هذا الوقت الذي يفرض فيه وباء كورونا الالتزام بالتباعد الاجتماعي والخدمات اللاتلامسية. ومن خلال نظرة ثاقبة للمستقبل، تقدمت شركة تاك تريسر بخطوة على الآخرين عندما قررت العمل في هذا المجال. ونتيجة لذلك، نجحت الشركة في جذب انتباه السوق العالمية.