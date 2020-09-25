كوريا تقدم أجهزة اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا لتونس

ⓒ https://www.arabesque.tn

وسط استمرار جائحة كورونا على مستوى العالم، تسلمت تونس يوم الاثنين الماضي شحنة تضم 27 ألفا و300 جهاز اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا بقيمة 300 ألف دولار، كمنحة من وزارة الخارجية الكورية للحكومة التونسية في إطار التعاون بين البلدين.

وأعربت الحكومة التونسية عن شكرها للحكومة الكورية لهذا الدعم الصحي، مشيرة إلى مدى عمق العلاقات التاريخية المثمرة بين البلدين خاصة في السنوات الأخيرة.

ومن جهته، أكد السفير الكوري لدى تونس "تشو كو ريه" على عزمه الراسخ على تعزيز التعاون بين سيول وتونس، خاصة في المجال الصحي، موضحا أن هذه المنحة تأتي من أجل تعزيز قدرات السلطات التونسية على مقاومة وباء كورونا.





ⓒ https://www.arabesque.tn