이규호: 엄마 아빠가 하지 말라캤다 해서 부모님 설득하러

عندما يخبرني أحدهم أن والديه معترضان فأذهب لأقنعهما

가면,“저희는요, 하지 말라칸 적 없는데요?” 아... 이라는 기라.

فيقولا "نحن لم نقل له ألا يفعل"

그 때는 쌤이... 진짜 속상하다.

في هذا الوقت أشعر بالإحباط

거짓말까지 해가 쌤을 속이는 거는.

لأنه كذب وخدعني

혹시 뭐 고민이 있거나 힘든 일 있으면

إذا كان لديكم ما يقلقكم أو تواجهون أمرا صعبا

솔직하게 쌤한테 얘기해라. 쌤은 괜찮으니까.

تحدثوا معي بصدق. لا بأس بهذا.

우, 우린 그런 거 없다. 맞지?

أو، نحن ليس لدينا شيئ كهذا. أليس كذلك؟





شرح التعبير

속상하다 تعني خيبة أمل أو حزن مشوب بخيبة الأمل وجاءت هنا باسلوب التباسط في الحوار.





شرح الأمثلة

코로나 때문에 우리 나라 방문을 못 해 속상하다

أشعر بخيبةَ الأمل لأنني لم أتمكن من زيارة بلدي بسبب الكورونا

이사한 집이 별로여서 속상하다

أشعر بخيبةَ الأمل لأن البيت الذي انتقلت إليه ليس جيدا

وكلمة 이사하다 تعني ينتقل لبيت أخر!

ويمكن استخدام التعبير بأسلوب الاحترام كالتالي!

친구랑 다툼해서 속상해요!

أشعر بخيبةَ الأمل لأنني تشاجَرتُ مع صديقي.



