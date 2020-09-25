تسريح 3 من مطربي الكيبوب من الخدمة العسكرية

فايز بركات: عندما يكون الجمال طريقا لفهم أعمق للوجود
2020-09-25
#أخبار الساحة الفنية l 2020-10-12
تم يوم السابع من أكتوبر الجاري تسريح كل من المطرب "كي" عضو فرقة "شايني" والمطرب "إين" عضو فرقة "فييكس" والمطرب "جونغ جين أون" العضو السابق في فرقة "تو إيه إيم"، من الخدمة العسكرية. وكان هؤلاء المطربون الثلاثة قد انضموا إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في شهر مارس من العام الماضي، حيث خدموا كأعضاء في فرقة الموسيقى العسكرية بعد تلقيهم التدريبات العسكرية الأساسية.
2020-09-25
2020-10-01
2020-10-01
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