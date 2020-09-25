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تسريح 3 من مطربي الكيبوب من الخدمة العسكرية

#أخبار الساحة الفنية l 2020-10-12

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

تم يوم السابع من أكتوبر الجاري تسريح كل من المطرب "كي" عضو فرقة "شايني" والمطرب "إين" عضو فرقة "فييكس" والمطرب "جونغ جين أون" العضو السابق في فرقة "تو إيه إيم"، من الخدمة العسكرية. وكان هؤلاء المطربون الثلاثة قد انضموا إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في شهر مارس من العام الماضي، حيث خدموا كأعضاء في فرقة الموسيقى العسكرية بعد تلقيهم التدريبات العسكرية الأساسية.

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