سوبر إم تقدم عرضا ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الصحة النفسية العالمي

فايز بركات: عندما يكون الجمال طريقا لفهم أعمق للوجود
2020-09-25
#أخبار الساحة الفنية l 2020-10-12
قدمت فرقة "سوبر إم" عرضا في الاحتفال الذي نظمته منظمة الصحة العالمية يوم العاشر من أكتوبر الجاري تحت عنوان "حدث كبير للصحة النفسية" بمناسبة يوم الصحة النفسية العالمي.
واستهدف الحدث الترويح لأهمية الصحة النفسية لسكان العالم وتعريفهم بكيفية إدارة الصحة النفسية.
وكان من بين الشخصيات البارزة التي شاركت في الحدث: الملكة "ماتيلد فيليب" زوجة الملك "فيليب" ملك بلجيكا، و"إبسي كامبل" النائبة الأولى لرئيس كوستاريكا.
2020-09-25
2020-10-01
2020-10-01
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;