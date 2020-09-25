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سوبر إم تقدم عرضا ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الصحة النفسية العالمي

#أخبار الساحة الفنية l 2020-10-12

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

قدمت فرقة "سوبر إم" عرضا في الاحتفال الذي نظمته منظمة الصحة العالمية يوم العاشر من أكتوبر الجاري تحت عنوان "حدث كبير للصحة النفسية" بمناسبة يوم الصحة النفسية العالمي.

واستهدف الحدث الترويح لأهمية الصحة النفسية لسكان العالم وتعريفهم بكيفية إدارة الصحة النفسية.

وكان من بين الشخصيات البارزة التي شاركت في الحدث: الملكة "ماتيلد فيليب" زوجة الملك "فيليب" ملك بلجيكا، و"إبسي كامبل" النائبة الأولى لرئيس كوستاريكا.

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