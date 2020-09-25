بي تي إس تحتل المركز الأول مجددا في قائمة بيلبورد هوت 100

ⓒ Big Hit Entertainment

عادت فرقة بي تي إس إلى تصدر قائمة "بيلبورد" مرة أخرى بريمكس لأغنية "سافيدج لاف"، أي "حب وحشي". وقالت صحيفة بيلبورد يوم الاثنين إن أغنية "سافيدج لوف، لاكسيد- سايرين بيت"، وهي أحدث ريمكس للأغنية الناجحة "سافيدج لوف" للمطرب الأمريكي "جيسون ديرولو"، والتي تضم بي تي إس، قد احتلت الصدارة في قائمة بيلبورد هوت 100.

كما أشارت إلى أن الأغنية أصبحت ثاني أفضل أغنية تحصل على المركز الأول في القائمة لكل من "ديلورو" و"بي تي إس".

ويذكر أن بي تي إس احتلت من قبل المركز الأول في قائمة "بيلبورد هوت 100" مؤخرا بأغنيتها "ديناميت"، وهي لا تزال في المركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي والرابع غير المتتالي.