إقامة مهرجان الثقافة العربية الثالث عشر في البلاد





افتتح مهرجان الثقافة العربية الثالث عشر في سيول يوم أمس الخميس في منطقة بوابة الشرق في مجمع كوإكس للمعارض بجنوب سيول.

وسيستمر المهرجان حتى الغد السبت تحت شعار "الثقافة العربية التي نعايشها في سيول".

وقالت الجمعية الكورية العربية إنها أعدت مختلف أنواع الفعاليات الجديرة بالمشاهدة والاستمتاع التي تسمح للمواطنين الكوريين بالإحساس بجو السفر إلى البلدان العربية وهم في أماكنهم، خاصة هذه الأيام التي يصعب فيها القيام بالسفر إلى الخارج.

يشار إلى أن مختلف الفعاليات متاحة بالمجان من الساحة الحادية عشرة صباحا إلى السابعة مساء خلال فترة المهرجان، مع الالتزام التام بجميع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك قياس درجات الحرارة، وتسجيل أسماء الزوار، وارتداء الكمامات.

وتنقسم فعاليات المهرجان إلى منطقتي التصوير والمعايشة. وتضم منطقة التصوير جناحا خاصا للبتراء في الليل يعرض المناظر الليلية لهذا المعلم السياحي الأردني الشهير.

وتضم منطقة المعايشة عددا من الأحداث الممتعة والمثيرة بما في ذلك "همسة فن السلسلة لاستجلاب الحظ السعيد" و"التعرف على المقاصد السياحية العربية المناسبة من خلال تجربة ميول السفر"، و"الحصول على أسماء عربية وكتابتها بفن الخط"، و"مسابقة في المعلومات عن البلاد العربية".

وسوف تمنح اللجنة المنظمة للمهرجان كوبونات مقهى ستاربوكس بقيمة خمسة آلاف وون إلى أول مائة زائر كل يوم.

وستهدي اللجنة أيضا بعض تذاكر البرامج السياحية في مدينة دبي الإماراتية إلى المشاركين المختارين في اختبارات ميول السفر وتسجيل نتائجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتستمر فترة صلاحية هذه التذاكر حتى شهر نوفمبر من عام 2021.