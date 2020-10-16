تنظيم فعالية ثقافية احتفالا بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الكورية الإماراتية





ستنظم شركة "سوبرتالنت اوف ذا ورلد" الكورية، مهرجانا ثقافيا كوريا إماراتيا احتفالا بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتحت شعار "قوة الموضة تهزم جائحة كورونا" سيقام المهرجان في أبوظبي ودبي في الفترة من 8 وحتى 19 من شهر ديسمبر القادم.

ومن خلال هذا المهرجان، سيروج عددٌ من مشاهير عارضي الأزياء في 33 دولة، للمحتويات الثقافية الكورية الشعبية في مجالات الكي بوب والمسلسلات التلفزيونية والأفلام.

خاصة، احتفالا بالذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية، ستقوم الفنانة الكورية "هان هان كوك " المشهورة برسم خرائط السلام العالمي للأمم المتحدة بإنهاء رسم الخريطة الإماراتية كخريطة للسلام العالمي الأربعين للأمم المتحدة من أجل تقديمها في عرض خاص لخرائط السلام العالمية في دبي.

كما ستقيم الخياطة الكبيرة لصنع الملابس الكورية التقليدية "كيم أوك سو" عرضا خاصا لملابس القصور الملكية الكورية التقليدية في منتجع الصحراء "قصر السراب"، من أجل الترويج لملابس "هان بوك" التي أصبحت مشهورة بالفعل من خلال المسلسلات التلفزيونية الكورية.

وعلاوة على ذلك، سيضم المهرجان عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية الجميلة مما سيعزز العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين إن شاء الله.