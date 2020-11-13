أميرة مفتاحي: الأحلام يمكن أن تتحقق





الطالبة أميرة مفتاحي درست في المنرحلة الجامعية في بلدها الجزائر الإعلام والاتصال، وحاليا تتخصص في مجال الدراسات الكورية في جامعة "هانغوك" للدراسات الأجنبية في كوريا، وتقول إن تكاليف الرحلة إلى كوريا كانت أكبر مشكلة واجهتها من أجل الحضور والدراسة في كوريا، وبالتالي كان عليها المشاركة في العديد من البرامج والمسابقات ذات الصلة بالعلاقات الكورية الجزائرية، والتي يمكن أن تستفيد منها كطالبة، ورغم أنه كان هناك الكثير من المشاركين في تلك البرامج، إلا أنها كثفت من مشاركاتها، وبالتالي حصلت على عدد من أفضل الجوائز في تلك المسابقات.

وتقول أميرة إن مشاركتها في تلك البرامج أكسبتها الكثير من الخبرة، وكان أكبر ما واجهته من صعوبات هو إقناع والديْها بالسفر إلى كوريا، كما أنها بذلت جهودا كبيرة لتوفير المال اللازم للسفر والدراسة في كوريا، حيث ظلت تؤمن دائما بأن الأحلام يمكن أن تتحقق.

كما ترى أميرة أنها اكتشفت من خلال معيشتها في كوريا حتى الآن أن الشعب الكوري بصفة عامة غير سعيد، بسبب وجود روح المنافسة العالية في كل شيء. وتقول أميرة إنها ترغب في الاستفادة من دراستها الإعلامية ودراستها في مجال الثقافة الكورية، بحيث تعمل في المستقبل في وسائل الإعلام كمتخصصة في الشؤون الكورية.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



