تنظيم مهرجان موجة هالليو لدعم تصدير محتوياتها والصناعات ذات الصلة





أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية أنها ستنظم مهرجانا لموجة الثقافة الكورية "هالليو" بالتعاون مع الوكالة الكورية للمحتويات الإبداعية ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة ومؤسسة تنمية التجارة الوطنية "كوترا" وشركة "نيفر" المشغلة لبوابة الإنترنت، خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ويجيء تنظيم هذا المهرجان تحت عنوان "أون: مهرجان هالليو" ضمن الخطة المعلنة في شهر يوليو الماضي الهادفة إلى تنمية موجة هالليو الجديدة من خلال تنويع محتويات هالليو، وإحياء الصناعات ذات الصلة وبناء قاعدة أساسية للانتشار المستدام لموجة الثقافة الكورية "هالليو".

وفي أثناء إقامة المهرجان ، سيتم بيع المنتجات ذات الصلة بموجة "هالليو" عبر موقع "نيفر"، بما في ذلك منتجات مستحضرات التجميل والأزياء.

وسيتم إجراء مشاورات تجارية افتراضية بين 79 شركة كورية متخصصة في المحتويات الثقافية والترفيهية وألعاب الكمبيوتر وغيرها من محتويات هالليو، وأكثر من 200 شركة عالمية.

وسيختتم المهرجان بحفل غنائي سيقام عبر قناة "في لايف" التابعة لشركة "نيفر" يوم الثالث والعشرين من نوفمبر باستخدام التقنيات الخاصة بالواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع الممتد، وبمشاركة عدد من الفنانين من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام.

ومن جهة أخرى، سيتم تنظيم المنتدى الأول لصناعات المحتويات الثقافية بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة افتراضية بمناسبة الذكرى الأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.