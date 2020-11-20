تجديد نجاح كوريا في إكسبو 2020 دبي

مصدر الصورة: مؤسسة تنمية التجارة الوطنية كوترا

قامت مؤسسة تنمية التجارة الوطنية "كوترا" بتجديد كامل لجناح كوريا في "إكسبو 2020 دبي".

وكان إكسبو دبي من المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيله لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

وسيفتتح إكسبو 2020 دبي يوم الأول من أكتوبر من العام القادم وسيمتد انعقاده حتى يوم الحادي والثلاثين من مارس عام 2022، بمشاركة 192 دولة.

وقامت المؤسسة الكورية ببناء جناح خاص بكوريا باسم "نوري جيب" استعدادا لإكسبو2020 دبي تحت شعار "كوريا الذكية تحرك العالم نحوك"، وهو الخامس من بين أجنحة الدول المشاركة من حيث الحجم.

وبمناسبة تجديد جناح كوريا، بدأت المؤسسة الترويج للجناح من خلال تجديد الموقع الخاص به على الإنترنت.