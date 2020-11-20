السفير زكريا السعدي: هدفي هو تعزيز وتنمية العلاقات بين كوريا وسلطنة عمان

قال سعادة السفير "زكريا السعدي" سفير سلطنة عُمان الجديد لدى كوريا الجنوبية إن الهدف الذي يسعى إليه خلال فترة عمله في جمهورية كوريا هو تعزيز وتنمية العلاقات المتميزة بين كوريا وسلطنة عمان في مختلف المجالات.

وأضاف سعادة السفير زكريا السعدي أن كوريا دولة متقدمة صناعيا وتقنيا وتعليميا، وأن هناك فرصا جديدة للتعاون بين البلدين، كما أن سلطنة عمان مقبلة على تحولات اقتصادية كبيرة ويجب أن ينتبه المستثمرون الكوريون إليها لاستغلال الفرص الاقتصادية التي ستتوفر في سلطنة عمان.

وقال السفير السعدي إنه وجد الكثير من العادات المتشابهة بين كوريا وعمان، ووصف المجتمع الكوري بأنه مجتمع مثابر وفيه احترام كبير للعمل ويتصف بالإنجاز، وهو ما جعل كوريا تتحول إلى دولة صناعية ومن أقوى الدول اقتصاديا على مستوى العالم.

كما أشار السفير السعدي إلى أنه يسعى إلى تعزيز التعاون بين الأفراد من البلدين، مما سيسهم في تعريف الكوريين بعمان، وتعريف المجتمع العماني بالثقافة الكورية، معربا عن أمله في أن يتم تسيير خط طيران مباشر يربط بين مسقط وسيول.

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