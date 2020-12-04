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بدأ المطرب "كاي" عضو فرقة "إكسو" نشاطه كمطرب منفرد بإصدار ألبومه المنفرد الأول بعنوان "كاي" يوم الثلاثين من شهر نوفمبر الماضي.

ويمارس "كاي" نشاطه كراقص رئيسي في فرقة "إكسو" وكعضو في فرقة "سوبر إم" بشكل متزامن .

وخلال مقابلة أجريت معه مؤخرا، أعرب "كاي" عنن أمله في أن يساعد نشاطه كمطرب منفرد على تطوير وتنويع خبراته الفنية.