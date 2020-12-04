فؤاد، شمس، سون وان هو: أول طالب كوري يدرس الدكتوراه في جامعة إماراتية





زميلنا السابق في القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو، "سون وان هو"، واسمه العربي فؤاد أو شمس، هو أول طالب كوري يدرس في مرحلة الدكتوراه في دولة الإمارات العربية المتحدة، متخصصا في التاريخ والحضارة الإسلامية، ويقول إن رحلته الدراسية العلمية في الإمارات رحلة طويلة حيث توقف عن عمله وتفرغ للدراسة بهدف تعلم التاريخ والحضارة الإسلامية من أستاذة عرب وباللغة العربية وأيضا للتعرف على الثقافة العربية بشكل أعمق.

ويحكي فؤاد، شمس، عن كيفية وصوله إلى درجة الدكتوراه من خلال الحصول على دعم من حاكم إمارة الشارقة، كما يتحدث عن استعداده لإصدار كتاب خلال الشهور القليلة القادمة عن خبراته في الدول العربية، بداية من مصر في عام 2003، وحتى إقامته الحالية في الإمارات، حتى يقترب الكوريون من العالم العربي بشكل سهل.

ويقول فؤاد، شمس إنه على الرغم من استمرار كورونا في الإمارات إلا أن الناس يحاولون التغلب على هذه الأوضاع من خلال القيام برحلات داخلية واستكشاف أماكن جميلة، مشيرا إلى أنه هو شخصيا قد اكتشف جمال إمارة أم القوين. كما يتحدث عن نشاطه على قناه على يوتيوب باسم "شمس الكوري"، ويقول إنه لا يسعى من خلالها إلى الحصول على المزيد من الإعجابات أو الاشتراكات، وإنما يهدف بشكل أساسي إلى تعليم اللغة الكورية للعرب.

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