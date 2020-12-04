من المقرر طرح مواد للدراسة المنزلية للغة العربية في البلاد

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من المتوقع أن تقوم شركة "دريم ميكرز" الكورية المتخصصة في تعليم اللغات الأجنبية بإنتاج مواد للدراسة المنزلية للغة العربية لتصبح أول شركة كورية في هذا المجال.

يذكر أن هذه الشركة تتبني مفهوما تعليميا فريدا يقول إنه يمكن إتقان لغة أجنبية أيا كانت، من خلال الكلام ودون تعلم القواعد بعد دراسة ورقة واحدة منها يوميا.

وقد سبق لها أن طرحت هذا النوع من المواد الخاصة لتعلم سبع لغات بما في ذلك الإنجليزية والصينية والألمانية والإسبانية، حيث تلقت استحسان الكثير من المتعلمين الكوريين.

وقال مسؤول في الشركة إن مواد الدراسة المنزلية للغة العربية ستمكن الكوريين من تعلم العربية بسهولة ومتعة رغم أنها تعتبر من أكثر اللغات الأجنبية صعوبة بينهم بسبب خصوصية حروفها.

وأضاف أن محاضرا متخصصا في العربية درس في الأردن ومحاضرين عرب سيعلمون اللغة العربية خاصة المحادثات العربية بأسلوب البرنامج الحواري الممتع.

يذكر أن المواد التعليمية ستساعد المتعلمين الكوريين على بدء دراسة العربية باستخدام فيديوهات حول دراسة طالب مبتدئي فعلي. كما ستقدم محاضرة خاصة لكتابة الحروف العربية للتدريب على نطقها حتى تساعدهم على قراءة الحروف العربية أولا بسرعة.

وخاصة تدرك الشركة أن اللهجات العربية متنوعة حسب المناطق والبلدان ولهذا فإن المحاضرين يستخدمون مواد تعليمية مكتوبة باللغة العربية الفصحى المعاصرة، لكن المحاضر الكوري سيقدم أيضا نطق اللهجة الأردنية بينما سيقدم المحاضران العربيان نطق اللهجتين المصرية والفلسطينية، مما سيتيح للمتعلمين فرصة معايشة واكتساب اللهجات العربية الفعلية المتنوعة إلى أبعد الحدود.

وقالت الشركة إنها تستهدف تمكين حتى الكوري الذي لا يعرف أي شيء عن اللغة العربية من تعلمها واستخدامها مباشرة.