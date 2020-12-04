مقاطعة كيونغ سانغ تنظم تجربة للسياحة الريفية

ⓒ Getty Images Bank

تنظم إدارة مقاطعة "كيونغ سانغ" في جنوب البلاد برنامجا تجريبيا في بعض مناطقها، بعنوان "حياة الشباب الريفية لمدة شهر". ففي الآونة الأخيرة، تنتشر بين الشباب الكوريين تجربة العيش في أي مكان جديد لمدة شهر، بدلا من السياحة البسيطة أو الزيارة القصيرة. حيث كانوا يجربون ذلك في الخارج، لكن هذا العام لا يستطيعون ذلك، وبالتالي تحول نظرهم إلى تجربة مناطق متنوعة في كل أرجاء البلاد، وفي مقدمتها جزيرة "جيجو".

وتم تنفيذ هذا البرنامج التجريبي بتنظيم إدارة المقاطعة، حيث يعيش الشباب المشاركون فيه في منطقة ريفية، ويستريحون ويستمتعون بالسياحة، وأيضا بالتعاون مع الاتحادات والمنظمات الشبابية الإقليمية، يجربون الحياة الريفية مع سكان المنطقة معا. مثلا يُعلمون برامج المعلومات والتكنولوجيا للتلاميذ في المنطقة، أو يطورون بعض المنتجات الزراعية ويبيعونها بأنفسهم. وقال المشاركون في البرنامج بعد انتهاء التجربة إن الوقت مر بسرعة، وأن شهرا واحدا لا يكفي. وفي الحقيقة، قرر البعض البقاء في المنطقة حتى بعد انتهاء البرنامج لبدء حياة جديدة هناك. وهذا البرنامج يساعد المبتكرين الشباب على الأنشطة الابتكارية الفنية، وشارك 8 شباب فيه. وعبروا عن ارتياحهم حول المعيشة في المنطقة بشكل مختلف عن المدن الكبرى. خاصة حول سبب المشاركة في البرنامج، عبر الشباب عن رغبتهم في الخروج من التنافس الشديد وقضاء وقت فراغ وسط الشغل.

وفي الوقت الذي تشهد فيه المناطق الإقليمية مغادرة الشباب والقوى العاملة تجاه المدن، سوف يكون مثل هذا البرنامج فرصة الكشف عن قيمة المناطق الريفية وإمكانيات تطويرها. فالشباب في المدن الكبرى يعانون دائما من التنافس والحياة الضيقة والأسعار المرتفعة ونقص الراحة. وقد تم تنفيذ هذا البرنامج لأول مرة هذا العام، والآن يشارك 10 آخرون في الدورة الثانية من البرنامج. ويعتقد أن هذا البرنامج سوف يتنوع ويتوسع بفضل الاهتمام المتزايد.