جزيرة تشون سا تنظم مهرجان الزهور الشتوية عبر الإنترنت

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صرحت إدارة منطقة "شيان" بأنها ستنظم مهرجان الزهور الشتوية عبر الإنترنت في حديقة "بون جيه 분재" في جزيرة "تشون سا"، وذلك بدءا من الحادي عشر من هذا الشهر وعلى مدار اثنين وخمسين يوما. ويمكن من خلال هذا المهرجان المشاهدة عبر الفيديو لحوالي مليونين وأربعين ألف زهرة من زهور الكاميليا الصغيرة البيضاء والقرنفلية والحمراء في طريق الكاميليا الذي يبلغ طوله ثلاثة كيلومترات والذي يتم فيه زراعة حوالي سبعة عشر ألف شجرة.

وتنوي الإدارة بث فيديو المهرجان عبر موقع المهرجان على الإنترنت، حيث إن جميع فعاليات المعايشة المعنية تم إلغاؤها التزاما بنظام التباعد الاجتماعي. ولكن من المتوقع أن تجذب خمس مناطق متميزة إلى جانب مختلف المواد المزينة الجميلة المنسجمة مع زهور الكاميليا، أنظار الزوار وتقدم السعادة والذكريات إليهم أيضا.

يذكر أن مهرجان العام الماضي استقبل حوالي مائة ألف زائر. وقال السيد بارك او ليانغ 박우량 مدير الإدارة إن حديقة بون جيه 분재 تقع على مساحة ثلاثة عشر هكتارا، وتطل على عدد من الجزر الصغيرة المنتشرة في البحر الجنوبي، كما تضم مختلف أنواع النباتات والأشجار إلى جانب زهور الكاميليا. حيث أن الحديقة تستعرض العديد من الأشجار الممتازة المحفوظة في أوعية وبعض التماثيل الإفريقية، كما أنها المكان الوحيد الذي يمكن فيه مشاهدة حوالي أربعة وعشرين ألف زهرة حتى في عز الشتاء.