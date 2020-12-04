إلغاء جميع الفعاليات وأحداث الخصم بعد امتحان قبول الجامعات

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انتهى امتحان اختبار القدرات لدخول الجامعات في كوريا مؤخراً مع تمنيات الشعب الكوري لجميع الطلاب الممتحنين الذين تعبوا كثيرا للإعداد للامتحان بالنجاح، حيث انه يوجد الكثير من أحداث الخصم المختلفة عادة بعد انتهاء امتحان اختبار القدرات لدخول الجامعات سنويا، في العام الماضي تم إعداد مختلف أنواع الفعاليات أو الأحداث من أجل الطلاب الممتحنين الذين تعبوا كثيرا للإعداد للامتحانات مع ذلك تم تخفيض أو إلغاء معظم الأحداث المختلفة التي عقدت بعد انتهاء امتحان القبول الجامعي كل عام هذا العام، لدى بعض شركات التوزيع كبيرة الحجم أحداث خصم للطلاب الممتحنين كما في السنوات السابقة لكن اتضح أن معظم رجال الأعمال والتجاريين لم يتمكنوا بالفعل من التخطيط لأحداث خصم خاصة وسط الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا- 19 وحسب المعلومات المتوفرة، هناك حالات في الصناعات ذات الصلة التي أقامت أحداثا خاصة للطلاب الممتحنين للاختبار كل عام ألغت معظم الفعاليات هذا العام لخوفها من ازدحام الناس في مكان واحد بسبب تفاقم انتشار فيروس كورونا بشكل متسارع.

يُقال إن المتنزهات الترفيهية الكبيرة مثل Everland (إيفرلاند) وLotteWorld (لوتيه وورلد) قررت عدم إقامة الفعاليات الخاصة بجذب الممتحنين هذا العام، بسبب مخاوف من تجمع الكثير من الناس في مكان واحد وسط الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا -19، يبدو أن معظم الطلاب الممتحنين أيضا يشاركون في هذا الجو من خلال تقليل الأنشطة الخارجية بشكل كبير. ومن المتوقع إلغاء أحداث رأس السنة الجديدة أو تقليصها وسط الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لذلك من المتوقع أن تكون أجواء نهاية العام وعطلة رأس السنة الجديدة مختلفة تماما عن السنوات السابقة.