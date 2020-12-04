وزارة الثقافة تقيم المؤتمر العالمي لمدرسي اللغة الكورية في الخارج





تشهد كوريا الآن إقامة المؤتمر العالمي لمدرسي اللغة الكورية لعام ألفين وعشرين تحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية وتحت إشراف مؤسسة دار سيجونغ، حيث يقام هذا المؤتمر الذي بدأ وسيستمر عن بعد ووجها لوجه للحيلولة دون انتشار وباء كورونا.

ظل المؤتمر يقام كل عام منذ عام ألفين وتسعة بغية تعزيز كفاءة تعليم اللغة والثقافة الكورية من خلال دعوة عدد من مدرسي اللغة الكورية في الخارج إلى البلاد، وفي مؤتمر هذا العام يشارك حوالي ثلاثمائة وثمانين مدرسا داخل وخارج البلاد وسوف يتقاسمون تجارب تعليم اللغة الكورية عن بعد جراء الوباء.

وسوف يشارك فيه حوالي ثلاثمائة مشارك من الخارج عبر الفيديو بينما تحضره المطربة "بارك جونغ هيون" للتهنئة بالمؤتمر وتشجيع المدرسين في الخارج.