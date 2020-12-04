ⓒ universalconnect

سنتعرف على شركة "يونيفيرسال كونيكت" التي تقدم سوقا مفتوحة تستهدف منطقة جنوب شرق آسيا.





مديرتها التنفيذية "لي آرام":

تأسست شركة "يونيفيرسال كونّيكت Universal Connect" في أواخر أكتوبر 2019، ولديها موظفان، أنا وشريكي التجاري المتمركزين في سنغافوره. هدفنا هو إنشاء خدمة تربط الشركات في كوريا بالعملاء في جميع أنحاء العالم. من خلال شريكي في سنغافوره، تأكدتُ من وجود طلب متزايد على المنتجات الكورية في منطقة جنوب شرق آسيا. لذلك بدأت عملي الذي تم اختياره كواحد من المشروعات التي تدعمها الحكومة في عام 2019. من خلال إلقاء نظرة على المنتجات التي يتم طرحها في مننصات التجارة الإلكترونية في منطقة جنوب شرق آسيا، وجدت أنها مختلفة قليلا عن تلك المتوفرة في السوق الكورية، وأعتقد أنها قديمة إلى حد ما. ومع ذلك، كانت تلك المنتجات تُباع بشكل جيد. وهكذا، مع ملاحظة طلب المستهلكين على المنتجات كورية الصنع في تلك المنطقة، بدأت العمل.





تخصصت السيدة "لي آرام" في الهندسة الإلكترونية والتعاون الإنمائي الدولي. وفي أثناء عملها في شركة ناشئة، ظلت تفكر في عمل جديد. وحولت تفكيرها إلى المخزون من المنتجات، الذي يمثل دائما مشكلة في صناعة الملابس، حيث يتم ضخ حوالي 100 مليار قطعة من الملابس الجديدة في السوق في كوريا كل عام، ولكن لا تُباع جميع منتجات الملابس هذه في الموسم. وبالتالي يتعين على شركات الملابس في كوريا التي تتمتع بأربعة مواسم مختلفة، التخلص من المنتجات غير الموسمية بأسعار رخيصة. وفي بعض الحالات، يقومون بحرقها أو دفنها. وقد تضع مخاطر المخزون عبئا كبيرا على صغار مصنعي الملابس، على وجه الخصوص، وكذلك الشركات الكبيرة وتجار الجملة وتجار التجزئة. هكذا وجدت شركة يونيفيرسال كونيكت طريقة للخروج من هذه المشكلة من خلال تطوير منصة تسويق تمكن شركات الملابس المحلية من بيع سلعها المخزونة في الأسواق الخارجية بأسعار كاملة، حتى بعد انتهاء موسم معين.





مديرتها التنفيذية "لي آرام":

عندما ينتهي الصيف، يتعين على شركات الملابس الكورية التعامل مع منتجاتها المخزونة كعناصر مُرحّلة أو التخلص منها. وقد لاحظت أن منطقة جنوب شرق آسيا تشهد درجات حرارة صيفية على مدار العام، واعتقدت أن الملابس الصيفية المهملة يمكن تصديرها إلى أسواق جنوب شرق آسيا على مدار العام. يمثل المخزون 20 في المائة من جميع المنتجات في سوق الملابس في كوريا، بينما هذا الرقم يبلغ 9 في المائة فقط بالنسبة للشركات المصنعة الأخرى. وتشير التقديرات إلى أن منتجات الملابس الموجودة في المخازن ستصل إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2019. اعتقدت أنه سيكون من الرائع بيعها في الأسواق الخارجية، وليس مجرد الاحتفاظ بها في المخازن، بحيث تكون مفيدة للعملاء في البلدان الأخرى.





اهتمت شركة "يونيفيرسال كونيكت" بسوق منطقة جنوب شرق آسيا التي تتمتع بإمكانيات نمو عالية، حيث ظل التسوق عبر الإنترنت وسوق الأزياء في تلك المنطقة تنمو بشكل سريع بمعدل سنوي. وعلاوة على ذلك، فإن المستهلكين هناك يهتمون بشكل كبير بالمنتجات والأساليب الكورية. ومع ذلك، لا يمكن العثور على الكثير من السلع كورية الصنع في دول جنوب شرق آسيا.





ⓒ universalconnect

مديرتها التنفيذية "لي آرام":

نما التسوق عبر الهاتف المحمول في دول جنوب شرق آسيا بأكثر من 30 بالمائة سنويا. يُذكر أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق هناك إلى 153 مليار دولار في عام 2025. لقد اخترنا سنغافوره كأول بلد مستهدف لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها من بين أعلى معدلات النمو في العالم ومعاملات بطاقات الائتمان شائعة هناك، أي أن العديد من المواطنين المحليين معتادون على الدفع عبر الإنترنت. أيضا، يعيش الناس من أصول عرقية مختلفة في سنغافوره. والكثير من هؤلاء يسافرون بشكل متكرر إلى البلدان المجاورة، لذلك سيكون من المثالي نشر علامتنا التجارية في الدول الأخرى. ارتفعت عمليات الشراء عبر الإنترنت، ليس فقط في كوريا ولكن في البلدان الأخرى، وسط جائحة كورونا. وأعتقد أن سوق الإنترنت ستستمر في النمو مستقبلا.





في الوقت الحالي، تقدم يونيفيرسال كونيكت الملابس والمنتجات المتعلقة بالحيوانات الأليفة أيضا على موقعها على الإنترنت. ويعتبر هذا نهجا مرنا وفي توقيت جيد أيضا، حيث انخفض حجم سوق الأزياء إلى حد ما، بينما توسعت سوق الحيوانات الأليفة، في أعقاب جائحة كورونا. وزاد عدد الزوار عبر الإنترنت الذين يدخلون إلى موقع الشركة الإلكتروني بنسبة 100 بالمائة كل شهر. وتُعزى هذه النتيجة الإيجابية جزئيا إلى استراتيجية الشركة المتمثلة في تعيين مسؤول مناسب في سنغافوره.





مديرتها التنفيذية "لي آرام":

يقوم موظفنا المسؤول في سنغافوره بتنفيذ العديد من العمليات التجارية مثل أبحاث السوق ومراقبة استجابة المستهلك والتسويق والاتصال بشركائنا في العمل. يمكن للمسؤول مراقبة رد فعل المستهلكين المحليين بشكل أسرع وعن كثب. ينصب تركيزنا على السلع في الفئات ذات الأسعار المتوسطة والمميزة، وليس المنتجات منخفضة الجودة. هذه هي نقطة قوتنا.





تحلم شركة يونيفيرسال كونيكت بأن تصبح منصة تعكس أذواق المستهلكين بشكل أفضل، وليس مجرد مزود خدمة لتجارة السلع، كما تسعى إلى مراعاة الاختلافات الدينية والعرقية والثقافية الموجودة في دول جنوب شرق آسيا. وأيضا تخطط لتقديم أحدث اتجاهات المستهلكين من خلال ما يسمى بـ"أخبار البطاقة"، وهو برنامج إخباري يضم نصوصا وصورا على شكل مجلة، بشكل منتظم. وبالتالي، يمكن للمستهلكين الحصول على معلومات مفيدة حول الموضة، وليس فقط شراء بعض المنتجات.





مديرتها التنفيذية "لي آرام":

نحن نحترم الأذواق والأساليب المختلفة لجميع المستهلكين. في الواقع، يميل الناس إلى الاستهلاك في مجالات اهتمامهم، ونحن نأمل في تسهيل أنشطتهم الاستهلاكية من خلال منصتنا. في منطقة جنوب شرق آسيا، تختلف المجموعات العرقية والديانات والثقافة كثيرا مقارنة بكوريا، ولكن ليس هناك الكثير من القنوات التي تقدم معلومات حول خطوط الإنتاج أو الأسعار أو التصميمات. لذلك نأمل أن نقدم المعلومات اللازمة من خلال بضائعنا وخدماتنا.





شركات التصنيع الصغيرة في كوريا الجنوبية لا تزال تجد صعوبة حتى الآن في الوصول إلى السوق العالمية، على الرغم من رغبتها في ذلك، بسبب نقص المعلومات حول البلدان المستهدفة، وأيضا صعوبات التسليم والاتصال بالمستهلكين، إلى جانب سبل تقديم خدمات ما بعد البيع. ولكن بفضل شركة "يونيفيرسال كونيكت"، سيمكن لتجار الملابس بالجملة وتجار التجزئة في كوريا الوصول إلى السوق العالمية باستخدام ما لديهم من مخزون من منتجات في غير موسمها، والذي كان في الواقع يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم. ونأمل أن تنمو هذه الشركة وتصبح مزودا رائدا لمنصات التجارة الإلكترونية في سوق منطقة جنوب شرق آسيا، وربما على المستوى العالمي في المستقبل أيضا.