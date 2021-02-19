ويآي تعود بإصدار ألبوم جديد الأسبوع القادم

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سوف تعود فرقة "ويآي" الشبابية بالكشف عن ألبومها المصغر الثاني الجديد بعنوان "الهوية: التحدي" يوم الرابع والعشرين من فبراير الجاري. وكشفت وكالة "وي" الترفيهية عن كليب للفرقة في قناتها الرسمية، معلنة بذلك عودة الفرقة يوم الرابع والعشرين من فبراير.

ويعد هذا الألبوم الأول من نوعه منذ أن أصدرت الفرقة ألبومها المصغر الأول بعنوان "الهوية: النظرة الأولى" في شهر أكتوبر من العام الماضي.