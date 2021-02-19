تغيرات في أنظمة الفنادق الكورية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

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يستمر قطاع الفنادق في التغيير لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. فقد أدخلت بعض الفنادق نظاما خاصا للتسجيل الذاتي للدخول والخروج تلبية للطلب عن بعد، بينما بدأ البعض الآخر في بيع الأطعمة بطريقة الشراء من داخل السيارات. وبالفعل باع فندق لوتيه سيول ثلاثة عشر نوعا من أطعمة عيد رأس السنة القمرية الجديدة بطريقة الشراء من داخل السيارات.





تجدر الإشارة إلى أن الفندق بدأ في بيع أطعمته بهذه الطريقة منذ شهر مارس من العام الماضي ليصبح أول فندق كوري في هذا المجال. كما باع ثلاثة أنواع من أطعمة عيد الحصاد الكبير خلال فترة عيد العام الماضي. وبالنسبة لفندق شيلا سيول، فقد قدم حزمة من الأطعمة خلال عيد رأس السنة القمرية هذا العام. وتتمثل هذه الحزمة في تقديم فرص لأفراد الأسر لقضاء أوقات سعيدة وهم يستمتعون بصناديق خاصة تضم مختلف الأطعمة الممتازة في غرف الفندق بشكل آمن. وأيضا هناك فندق أدخل نظاما يسمح للنزلاء بالتسجيل الذاتي للدخول والخروج. ففي فندق سيويت 스위트호텔 بجزيرة جيجو تم وضع ثلاث ماكينات يمكن للنزلاء بواسطتها تخصيص غرفهم وتنفيذ إجراءات الدخول والخروج والدفع وإيقاف السيارات عن بعد.

الجدير بالذكر أن مسؤول في الفندق قال إن الفندق ينوي توسيع الخدمة لتشمل فروع الفندق في مدينتي " نام وان 남원 " وكيونغ جو 경주 " في النصف الأول من هذا العام. كما تم طرح برنامج فندقي يستهدف اؤلئك الذين يعملون في منازلهم لمكافحة تداعيات وباء كورونا. ويبيع فندق ويستين جوسون 웨스틴 조선 بمدينة بوسان هذا البرنامج الخاص تحت شعار "الوقت المريح الذي يتعايش فيه العمل والاستراحة معا"، ويحتوي على دخول الفندق في الساعة الثامنة صباحا والخروج منه في الساعة الثامنة مساء نفس اليوم. ويمكن للنزلاء تناول الفطور واستخدام المسبح وغرفة اللياقة البدنية وخدمة سبا وغيرها خلال الإثنتي عشرة ساعة. بالإضافة إلى ذلك هناك برنامج خاص للأسر وحيواناتهم الأليفة معا. وفي هذا السياق طرح فندق سونو 소노 مؤخرا برنامجا خاصا للاحتفال بأعياد ميلاد الحيوانات الأليفة. فإذا دخل النزلاء مع حيواناتهم الأليفة في الفندق، يتم تقديم كعك وحلويات وقبعات خاصة للحيوانات الأليفة إلى جانب هدايا متمثلة في بعض الدمى.