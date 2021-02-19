شاب كوري جنوبي يتقن اللغة العربية ولهجاتها المحلية

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عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن شاب كوري جنوبي يدعى "بروس كانغ" تعلم اللغة العربية وفنونها، بالإضافة إلى اللهجات المختلفة للغة العربية، منها المصرية والسعودية والكويتية والفلسطينية والأردنية، وغيرها من اللهجات المحلية.

وقال الشاب الكوري "كانغ" المولود في كندا في المقابلة مع "العربية" إن أهم الأسباب التي دفعته للإقدام على تلك الخطوة دخوله الإسلام وإصراره على تعلم لغة القرآن، لافتا إلى أن الأمر تطور بعد ذلك واتجه لدراسة وإتقان اللهجات العربية المختلفة.

وأضاف "بروس كانغ" أن هذا الأمر استغرق منه 3 سنوات حتى أتقن اللغة العربية الفصحى ولهجاتها المختلفة، موضحا أنه ذهب إلى موريتانيا عقب دخوله الإسلام لتعلم قواعد اللغة العربية ودين الإسلام.

وتابع قائلا إن تعلم اللغة العربية الفصحى كان أسهل من تعلم اللهجات المختلفة التي أخذت منه مجهودا شاقا، موضحا أن أصعب اللهجات في اللغة العربية هي اللهجة المصرية، وفيما يخص أسهل اللهجات كانت الفلسطينية والأردنية.

وقال الشاب الكوري "كانغ" إنه تعلم اللهجات من أصدقائه من مختلف الدول العربية ومن زملائه في أحد مطاعم الشوارما وزبائنه، والذي كان يعمل فيه.

وفي مقابلة أخرى أجرتها معه قناة "الجزيرة"، قال "كانغ" إنه وجد صعوبة في التحدث مع أصدقائه العرب العاديين باللغة العربية الفصحى، وقرر تعلم اللهجات للتواصل والتفاهم معهم بشكل أكثر.