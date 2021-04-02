ويندي عضوة ريد فيلفت تطلق نشاطها كمطربة فردية





من المنتظر أن تبدأ "ويندي" عضوة فرقة "ريد فيلفت" ممارسة نشاطها كمطربة فردية بإصدار ألبومها الأول في أبريل.

وسيتم الكشف عن هذا الألبوم الذي يحمل عنوان "مثل الماء" يوم الخامس من أبريل، بينما بدأ تلقى الطلبات المسبقة يوم الحادي والثلاثين من مارس.

وتشتهر المطربة "ويندي" ليس فقط كمطربة رئيسية في فرقة "ريد فيلفت"، بل وأيضا كمطربة أغنيات مصاحبة لعدد من المسلسلات الكورية المشهورة، ومنها مسلسل "الجمال الداخلي"، ومسلسل "ستارت آب".