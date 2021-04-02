غوي غوك صُنغ / تشون سانلي بيوك غييه سو يا / تشونغ صُك ريونغ

في أغنية البانسوري الشهيرة "تشون هيانغا"، يوجد مقطع بعنوان "غوي غوك صُنغ 귀곡성"، وهو يتضمن تقليدًا لصوت صياح الأشباح. وكانت "تشون هيانغ" تشعر بالرعب في زنزانتها الباردة المظلمة، فلا بد أنها راحت تتخيل الأشباح المخيفة تختبئ في أركان الزنزانة. ولا بد أن صوت اهتزاز الأشجار بفعل الريح، أو صوت نعيق البوم وغيرها من أصوات الليل بدا لأذنيها كصيحات الأرواح الخبيثة. ولا بد أن خوفها وغضبها المكتوم جعلا الصوت يبدو أكثر إخافة. وكان ينبغي على مطربي البانسوري أن يشددوا على عامل الخوف والرعب عند غناء ذلك المقطع. وفي أواخر عصر جوسون، دعا أحد قضاة جينجو المطرب "سونغ هنغ-روك 송흥록" الذي اشتهر ببراعته في غناء مقطع "غوي غوك صُنغ 귀곡성"، وطلب منه غناء المقطع في حفل ليلي. عقد الحفل في وقت متأهر من الليل، في مكان قريب من النهر، بعيدٍ عن الأماكن السكنية. وعندما راح المطرب يغني المقطع واصفًا موقف "تشون-هيانغ" المسكينة، تأثر كل الحضور ولم يستطيعوا منع دموعهم من التدفق.

كان "لي دال 이달"، والذي اشتهر باسم "بيوك كييه-سو 벽계수" من نسل الملك "سيجونغ". وقد اشتهر بمعرفته الواسعة في العلوم والفنون المختلفة، وخاصة الـ"كومونغو". وكان يريد أن يتعرف على "هوانغ جيني"، وكانت أشهر جارية كيسنغ في زمانها، ولكنها لم تكن تقبل التعرف على أي شخص. ولذلك، طلب "لي دال" من أحد أصدقائه أن ينصحه بالطريقة المثلى للتعرف على "هوانغ جيني". وكانت نصيحة صديقه كما يلي: "اعزف الكومونغو وأنت تشرب النبيذ في الاستراحة القريبة من منزل هوانغ جيني، لا شك أنها ستأتي وتجلس بجانبك كي تستمع إلى عزف الكومونغو. تجاهلها تمامًا، وغادر المكان على حصانك. سوف تتبعك، لا تنظر إلى الخلف في اتجاهها حتى تعبر الجسر. عندها فقط ستستطيع أن تصادقها". عمل "لي دال" بنصيحة صديقه، وتبع كل ما جاء فيها. لكن "هوانغ جيني" لم تتصرف كما كان متوقعًا، فهي لم تقم من مكانها كي تتبعه، بل ظلت باقية في الاستراحة حيث أنشدت القصيدة التالية:

"إن مياه بيوك غييه سو الصافية لا تتفاخر بسرعة سريانها

فعندما تصل إلى البحر الواسع، لن يكون من السهل عليك أن تعود

إن القمر الساطع يرتفع عاليًا فوق الجبل، فما رأيك بأخذ قسط من الراحة"

والأبيات فيها تلاعب واضح بالألفاظ، فـ"بيوك غييه سو" تعني المياه الصافية، وهي أيضًا الاسم المستعار الذي يستخدمه "لي دال"، وكذلك القمر الساطع له معنى آخر وهو اسم "هوانغ جيني" نفسها. وما أرادت أن تقوله من خلال الأبيات هو أنه من الأفضل له أن ينتظر في الاستراحة ليستمتع بوقته معها، لأنه إذا غادر، فسيكون العودة إلى هذه اللحظة من جديد أمرًا صعبًا. عندما سمع "لي دال" هذه الأبيات غير المتوقعة، فاستدار لينظر إليها مخالفًا نصيحة صاحبه، فسقط من على حصانه. وبعدما شهدت "هوانغ جيني" هذا، ضحكت ساخرة منه، ثم قامت لتعود إى منزلها، طبقا لما جاء في القصة القديمة الشهيرة.

احتلت مملكة "تشينغ" الصينية جوسون عام 1637، واضطرت "جوسون" إلى الاستسلام للصين، بينما أسر ولي العهد "سو هون 소헌" وشقيقه الأصغر الأمير "بونغ ريم 봉림". ولا تستطيع الكلمات وصف مشاعر الأميرين وهما يُقادان إلى بلاد الأعداء في الشتاء القارس، مُجبرين على ترك بلادهما التي هُزمت هزيمة نكراء في ظروف مهينة إلى أقصى حد.





المقطوعات المقدمة في حلقة اليوم

- مقطع "غوي غوك صُنغ 귀곡성" من أغنية "تشون هيانغا"، غناء "جو سانغ-هيون 조상현".

- أغنية "تشون سانلي بيوك غييه سو يا 청산리 벽계수야"، غناء "لي يون-جين 이윤진".

- "تشونغ صُك ريونغ 청석령"، نستمع إليها في ختام حلقتنا اليوم بصوت "لي دونغ-غيو".