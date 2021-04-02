دار نشر مصرية تعلن عن مسابقة للترجمة عن الأدب الكوري

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أعلنت "دار صفصافة للثقافة والنشر" في القاهرة، بالتعاون مع "معهد ترجمة الأدب الكوري" عن إطلاق مسابقة للترجمة من اللغة الكورية للمترجمين الشباب.

ويتضمن الاشتراك في المسابقة عدة شروط، من أهمها ترجمة قصتين من الأدب الكوري تم اختيارهما من قبل لجنة التحكيم، وألا يكون المترجم قد نشر أي ترجمات من الكورية إلى العربية مطبوعة في كتاب من قبل.

كما تتضمن شروط الاشتراك في المسابقة ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما وألا يزيد عن 35 عاما.

ولا توجد قيود على جنسية المترجم أو بلد إقامته، وسيجري استقبال الترجمات بداية من 15 أبريل 2021 وحتى 30 مايو 2021.

وسيحصل الفائزون بالمراكز الأولى على مكافأة مالية من "معهد ترجمة الأدب الكوري" وسيتم نشر ترجماتهم في كتاب يصدر عن "دار صفصافة للثقافة والنشر".

أما الفائزون الآخرون فسيحصلون على شهادات تقدير ومجموعة أعمال مترجمة عن اللغة الكورية كهدية.

ويذكر أن دار صفصافة للنشر هي دار لنشر الكتب في القاهرة وتسعى لتعزيز جسور الارتباط بين مراكز ثقافة اللغة العربية، كما تهدف لدعم مشروعات التواصل مع الثقافات الأخرى عبر الترجمة وغيرها من قنوات الحوار الحضاري.

أما معهد ترجمة الأدب الكوري فقد تأسس في عام 1996 بواسطة الحكومة الكورية بهدف تعزيز الأدب الكوري والثقافة الكورية في الخارج من أجل المساهمة في الثقافة العالمية.

ويرعى المعهد الترجمة والنشر للترويج للترجمة عالية الجودة للأدب الكوري، ويدفع قدماً ببرامج التبادل الخارجية المختلفة لتقوية قاعدة تصدير الأدب الكوري وإنشاء شبكة للناشرين الكوريين والأجانب. كما أنه يعمل على دعم المترجمين المحترفين لتعزيز قدرة ترجمة الأدب الكوري.