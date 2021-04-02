انطلاق حملة تطعيم كبار السن بلقاحات فايزر المضادة لفيروس كورونا في كوريا

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بدأت يوم الخميس الماضي في كوريا الجنوبية حملة تطعيم كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما بلقاحات "فايزر" المضادة لفيروس كورونا في 46 من مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد. وبذلك تم توسيع نطاق التطعيم ليشمل المواطنين العاديين، بعد أن ظل مقتصرا على الأطقم الطبية في المستشفيات ودور التمريض والمرضى المقيمين والعاملين فيها.

ويبلغ عدد المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما وسيتلقون التطعيم 3 ملايين و509 آلاف شخص، وقد أعرب 86% منهم عن رغبتهم في تلقى اللقاحات.

كما بدأت السلطات الصحية يوم الخميس الماضي في تطعيم 154 ألفا من المكلفين في المرافق الخاصة برعاية المسنين والعاملين فيها بلقاحات "فايزر"، حيث قال 93% منهم إنهم سيتلقون اللقاحات.

وضمن الجهود الرامية لزيادة وتيرة تطعيم لقاحات كورونا، ستنشيء الحكومة الكورية أكثر من مركز للتطعيم في كل وحدة إقليمية.

وكانت حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كوريا قد بدأت يوم السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي، وشملت 876 ألف شخص من الأطقم الطبية في المستشفيات ودور التمريض والمرضى المقيمين والعاملين فيها خلال 34 يوما من انطلاق الحملة، أي بنسبة 1.69% من إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن الجرعة الثانية من لقاحات "أسترازينيكا" يجب تلقيها بعد 10 أسابيع من الجرعة الأولى، بينما يجب تلقي الجرعة الثانية من لقاحات "فايزر" بعد 3 أسابيع من الجرعة الأولى.

وبالنسبة للقاحات "فايزر" بدأ التطعيم بالجرعة الثانية منها في كوريا اعتبارا من يوم العشرين من شهر مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الذين تلقوا الجرعتين من لقاحات "فايزر" حوالي 13 ألف شخص.

وقالت القيادة المركزية لإدارة الكوارث إن إجمالي عدد حالات الآثار السلبية بعد تلقي لقاحات كورونا بلغ 10 آلاف و698 حالة منذ انطلاق حملة التطعيم في أواخر شهر مارس الماضي، أي ما يعادل 1.2% من إجمالي عدد الذين تلقوا لقاحات.

وسيتم توسيع نطاق التطعيم خلال شهر أبريل الجاري، حيث يبدأ تطعيم المكلفين في المرافق الخاصة بالمعاقين والمساجين في الأسبوع الثاني، والمرافق الخاصة بالمصابين بمرض السل ومرض الجذام في الأسبوع الثالث، والمرافق الخاصة بالأشخاص الذين بلا مأوى في الأسبوع الرابع من أبريل.

ومع ذلك، مازال هناك قلق كبير، لأن انتشار فيروس كورونا في كوريا مستمر في الزيادة بشكل تدريجي. فبعد أن كان المتوسط اليومي من حالات الإصابة الجديدة يتراوح بين 300 حالة و500 حالة، بدأ يتجاوز 500 حالة يومي الأربعاء والخميس الماضيين.