(11) 별일 없어요?

오대용: 예. 하나는 저, 아까 본 놈이네요. 전기 충격기.

نعم لقد رأيت واحدا منهم من قبل، من كان يحمل الصاعق الكهربائي.

서연: 이제... 안 오겠죠?

الآن، لن يأتي مرة أخرى، أليس كذلك؟

오대용: 콧빼기만 비쳐도 사망이에요, 사망! 근데 그 쪽은 별 일 없어요?

إذا اقترب وحسب، سيموت، سيموت. ولكن هل أنت بخير؟

서연: 저는 괜찮아요.

أنا، بخير.





شرح التعبير

ينقسم التعبير إلى جزئين وهما 별일”" و"없어요?"

별일: شيء خاص أو شيء مستجد، ويستخدم كتحية تقليدية أو عند الشعور بالقلق والرغبة في الاطمئنان على شخص ما، والتأكد من أنه لم يحدث له شيء أو لم يطرأ أمرُ جديد.

- ويُستخدم التعبير بنهايات مختلفة كـ "별일 없지? "، وعند التواصل مع شخص ما بعد فترة طويلة من الانقطاع تُستخدم الصيغتان 별일 없었어? "، "별일 없었지?". وتنطق كلمة كـ] [별릴 بإضافة ‘ㄹ’.

أحيانا تُستخدم "별일" بمعنى مختلف، وهو "أمر غريب أو عجيب أو نادر" فنقول مثلا 참 별일이네 يعني هذا أمر غريب.





شرح الأمثلة

가.너 피곤해 보이는데, 건강은 괜찮아?

أ. يبدو عليك التعب، هل صحتك بخير؟

나.어, 잘 지내고 있어, 너도 별일 없지?

ب. نعم، أنا بخير، وهل أنت أيضا بخير؟

-서로 연락을 한 지 오래가 되었는데, 별일 없었어요?

مر وقت طويل منذ تواصلنا آخر مرة، هل أنت بخير؟

-별일 없으면 도와 주시겠어요?

إذا لم يكن لديك ما يشغلك (مانع)، هل يمكنك مساعدتي؟

-별일 없으니까 소식이 없는 거겠죠?

لا خبر منه، هذا يعني أنه لم يُستجد شيء، أليس كذلك؟



