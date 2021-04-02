(11) 별일 없어요?

ياسين تشيه: سأتمسك باللغة العربية
2021-04-02
#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2021-04-04
오대용: 예. 하나는 저, 아까 본 놈이네요. 전기 충격기.
نعم لقد رأيت واحدا منهم من قبل، من كان يحمل الصاعق الكهربائي.
서연: 이제... 안 오겠죠?
الآن، لن يأتي مرة أخرى، أليس كذلك؟
오대용: 콧빼기만 비쳐도 사망이에요, 사망! 근데 그 쪽은 별 일 없어요?
إذا اقترب وحسب، سيموت، سيموت. ولكن هل أنت بخير؟
서연: 저는 괜찮아요.
أنا، بخير.
شرح التعبير
ينقسم التعبير إلى جزئين وهما 별일”" و"없어요?"
별일: شيء خاص أو شيء مستجد، ويستخدم كتحية تقليدية أو عند الشعور بالقلق والرغبة في الاطمئنان على شخص ما، والتأكد من أنه لم يحدث له شيء أو لم يطرأ أمرُ جديد.
- ويُستخدم التعبير بنهايات مختلفة كـ "별일 없지? "، وعند التواصل مع شخص ما بعد فترة طويلة من الانقطاع تُستخدم الصيغتان 별일 없었어? "، "별일 없었지?". وتنطق كلمة كـ] [별릴 بإضافة ‘ㄹ’.
أحيانا تُستخدم "별일" بمعنى مختلف، وهو "أمر غريب أو عجيب أو نادر" فنقول مثلا 참 별일이네 يعني هذا أمر غريب.
شرح الأمثلة
가.너 피곤해 보이는데, 건강은 괜찮아?
أ. يبدو عليك التعب، هل صحتك بخير؟
나.어, 잘 지내고 있어, 너도 별일 없지?
ب. نعم، أنا بخير، وهل أنت أيضا بخير؟
-서로 연락을 한 지 오래가 되었는데, 별일 없었어요?
مر وقت طويل منذ تواصلنا آخر مرة، هل أنت بخير؟
-별일 없으면 도와 주시겠어요?
إذا لم يكن لديك ما يشغلك (مانع)، هل يمكنك مساعدتي؟
-별일 없으니까 소식이 없는 거겠죠?
لا خبر منه، هذا يعني أنه لم يُستجد شيء، أليس كذلك؟
2021-04-02
2021-04-02
2021-04-02
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