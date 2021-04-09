تزايد حدة التنافس بين المرشحين لعمودية سيول مع اقتراب الانتخابات

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يزداد هنا في كوريا التنافس الشديد بمناسبة الانتخابات التكميلية، خاصة لاختيار عمدتي العاصمة سيول ومدينة بوسان. نظرا لأن سيول هي العاصمة، وبوسان ثاني أكبر مدينة في البلاد، ويتدفق المرشحون والأحزاب التي ينتمون إليها والمؤيدون إلى حملة الانتخابات. وأيضا لأن نتائج الانتخابات هذه سوف تؤثر بشكل ملحوظ على الانتخابات الرئاسية القادمة. وخلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، تم إجراء التصويت المبكر من أجل الناخبين الذين لا يستطيعون التصويت في يوم الانتخابات الموافق يوم الأربعاء.

ورغم سقوط كمية كبيرة من أمطار الربيع في العاصمة سيول ومدينة بوسان يوم السبت، إلا أن نسبة التصويت المبكر قد وصلت إلى أعلى مستوى مقارنة بالانتخابات التكميلية السابقة. حيث كانت 20.5 بالمائة عموما، وبالنسبة للعاصمة سيول 21.9%.

تجدر الأشارة الى أن أيام الانتخابات في كوريا غالباً ما تكون عطلة، الا أنه في هذه الانتخابات التكميلية لا يوجد عطلة، لذلك من أجل العمال والموظفين الذين سيشتغلون يوم التصويت، سوف تُفتح أبواب مكاتب التصويت حتى الساعة الثامنة مساء. كما تبرز في هذه الحملة الانتخابية مشاركة جيل الشباب بشكل إيجابي، حيث أن عادة في الحملات الانتخابية لا يمكن رؤية صور المؤيدين الشباب الناشطين والمرشحين معا. لكن في هذه الانتخابات يمكن رؤية عدد من الشباب الذين يلقون كلمات من أجل المرشحين الذين يؤيدونهم.

في هذا الصدد، وخلافا للانتخابات البرلمانية والرئاسية، فإن الأجانب الحاصلين على تأشيرة إقامة من نوع محدد، وقد مر 3 سنوات على حصولهم على الإقامة، يكون لديهم حق التصويت في انتخاب عمودية المدينة. ولذلك سيشارك عدد من الأجانب المقيمين في العاصمة سيول وفي مدينة بوسان، في عملية التصويت.