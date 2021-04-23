الممثلة الكورية يون يوه جونغ تفوز بأوسكار أفضل ممثلة مساعدة

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فازت الممثلة الكورية "يون يوه جونغ" بجائزة الأوسكار لعام 2021، اليوم، كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "ميناري"، لتصبح أول ممثلة كورية وثاني ممثلة آسيوية تفوز بهذه الجائزة.

وسلم الممثل الأمريكي "براد بيت" الممثلة "يون" هذه الجائزة، ووقف بجانبها على المسرح حتى انتهت من إلقاء كلمتها التي امتلأت بالكوميديا والسخرية من فوزها، ثم خرجا سويا من المسرح حيث ساعدهاعلى حمل جائزتها.

وقالت الممثلة الكورية في كلمتها إن حظها كان أفضل من منافساتها الشهيرات.

الجدير بالذكر أن شركة "إيه 24" التي أنتجت فيلم "ميناري، أسسها الممثل الأمريكي "براد بيت"، وقد لعبت الممثلة "يون" دورا محوريا في فيلم "ميناري" حول جدة غير تقليدية تزور عائلتها التي هاجرت لولاية "أركانسو" في الولايات المتحدة في أعوام الثمانينات من القرن الماضي، واستقرت وأقامت مزرعة هناك.

ويعد هذا الفيلم الذي أخرجه وكتبه المخرج "لي آيزاك جونغ"، وهو من أصل الكوري، بمثابة سيرة ذاتية له.