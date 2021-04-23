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إتزي تصدر ألبوما جديدا في أبريل

#أخبار الساحة الفنية l 2021-04-27

من أغانى القمة


من المقرر أن تصدر فرقة "إتزي" النسائية ألبومها الرابع الجديد بعنوان "غيس هو" يوم الثلاثين من أبريل. ويضم هذا الألبوم 6 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "في الصباح"، والتي أنتجها المطرب "بارك جين يونغ" رئيس وكالة "جي واي بي" الترفيهية".

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