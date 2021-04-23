إتزي تصدر ألبوما جديدا في أبريل





من المقرر أن تصدر فرقة "إتزي" النسائية ألبومها الرابع الجديد بعنوان "غيس هو" يوم الثلاثين من أبريل. ويضم هذا الألبوم 6 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "في الصباح"، والتي أنتجها المطرب "بارك جين يونغ" رئيس وكالة "جي واي بي" الترفيهية".