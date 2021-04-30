تزايد ممارسة الهوايات الجديدة للتغلب على أزمة وباء كورونا

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هذه الأيام يحاول عدد من الموظفين الكوريين التغلب على أزمة وباء كوريا من خلال ممارسة مختلف الهوايات الجديدة. بسبب طول وقت بقائهم في البيوت أو تقيد اتصالاتهم مع الآخرين مع عودة انتشار الوباء في البلاد، حيث حاولوا الحصول على طاقة الحياة من خلال ممارسة هوايات متنوعة. ومن أهم كلمات الهوايات في زمن الوباء: الرسم الرقمي وغسيل السيارات وكيدولت المتمثلة في البالغين المتمتعين بهوايات الأطفال.

في هذا الصدد، يحظى الرسم الرقمي برواج نتيجة للعمل عبر الإنترنت أو من المنزل. ويتحدى بعضهم للرسم الرقمي من خلال شراء كمبيوترات لوحية بينما يزور بعضهم الآخر مقاهي الرسم المجهزة بأدوات الرسم من أجل تلقي دروس. وقالت منصة "كلاس 101 " لمحاضرات الهوايات إن عدد المحاضرات المتعلقة بالرسم التي افتتحت في شهر مارس من العام الماضي بلغت 219 محاضرة ولكن تضاعف العدد بأكثر من ضعفين ليبلغ 465 محاضرة في شهر مارس الماضي، موضحة أن عدد المستمعين قد زاد باثنين ونصف ضعف.

وهناك أولئك الذين بدؤوا في ممارسة هواية الرسم والآن يكسبون أموالا من خلال تقاسم ما رسموه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم الموظف السيد كيم الذي طرح بعض الرموز في منصة كاكاوتوك باستخدام الشخصيات التي صنعها بنفسه، عندما زادت شعبية كارتوناته التي كان يرسمها كهواية وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال كيم إنه يشعر بتخفيف التوتر عندما يرسم بعد نهاية العمل ويرسم الآن كعمل ثانوي استجابة لمحبي لوحاته. كما يظهر غسيل السيارات الذاتي كأكثر الهوايات شعبية بين الموظفين ذوي السيارات في زمن كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الكوريين يستمتعون بغسيل السيارات الدقيق باستخدام الأدوات الكيميائية التخصصية حيث سجلت فيديوهات غسيل السيارات التي التقطها الناشطون عبر يوتيوب المائة آلف مشاهدة. وبلغ عدد المشتركين في أكبر ناد لغسيل السيارات في البلاد حوالي مائتين وخمسين ألف شخص. وقالت شركة "11 ستريت" للتسوق عبر الإنترنت إن المبيعات من مجموعات أدوات غسيل السيارات المكونة من بخاخات ومناشف ودلاء وغيرها، قد زادت بأربعة وثلاثين بالمائة خلال السنة الماضية. وفي الآونة الأخيرة تحولت أماكن غسيل السيارات إلى ساحة ذات أغراض ثقافية متعددة لتضم مقاهي ومطاعم ومكتبات وغيرها. وقال هوانغ دونغ هون 황동훈رئيس شركة "فينغور واشي 핑거워시 " إن عدد أولئك الذين يغسلون سياراتهم كهواية قد زاد بعد أن زادت استخدامات السيارات الذاتية وانخفضت الأعمال التي يقومون بها في الليل بسبب كورونا. وأضاف أن أماكن غسيل السيارات القائمة لم تضم ساحة للراحة ولهذا فقد أنشئت فيها مطاعم ومكتبات من أجل العملاء من الأسر مما لقي استحسانا، مشيرا إلى أن حوالي عشر فرق تنتظر حتى في الأوقات العادية.

بالإضافة إلى ذلك تزدهر سوق البالغين الذين يستمتعون بمنتجات الأطفال أيضا. ويبدو أنها تطورت من سوق الشخصيات التقليدية مثل دمى باربي والنماذج البلاستيكية إلى مفهوم "الدمى الأليفة"، حيث يشعر عدد من البالغين بالرضا عن وضع دماهم المفضلة في أسرتهم أو يزينون مختلف أرجاء بيوتهم بمنتجات هوايات الأطفال. كما ظهر مصطلح " كيدولتيك 키덜테크 أو التقنية المالية بواسطة منتجات الأطفال. وبعد جمع المنتجات النادرة يبيعونها عبر منصات تداول المنتجات المستعملة إذا ارتفعت قيمتها بعد مرور الوقت.