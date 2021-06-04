بي تي إس تحتل قمة جدول بيلبورد الأمريكي للأغاني الفردية

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احتلت فرقة بي تي إس مرة أخرى قمة جدول بيلبورد الأمريكي للأغاني الفردية. وقالت بيلبورد يوم الأول من هذا الشهر إن الفرقة احتلت قمة جدول "هوت مائة" بأغنيتها الجديدة "زبدة". حيث أن الفرقة الكورية كانت ايضا قد احتلت قمة الجدول بأغنيتها الأخرى "دايناميت" التي أصدرتها في شهر أغسطس من العام الماضي لتصبح أول فرقة كورية في هذا المجال. وبعد ذلك احتلت القمة بأغنية "حب متوحش" التي شاركت في أحدث إصدار منها، وبأغنية " الحياة مستمرة". وبهذا احتلت الفرقة قمة الجدول أربع مرات خلال تسعة أشهر فقط.

وقالت بيلبورد إن هذا يعتبر أقصر من الفترة التي سجلها الفنان "جاستن تمبرليك 저스틴 팀버레이크" في عامي ألفين وستة وألفين وسبعة، وهي أيضا أقصر فترة من بين الفرق الغنائية بعد فرقة "جاكسون فايف 잭슨파이브 " في عام ألف وتسعمائة وسبعين. وأوضحت بيلبورد أن أغنية "زبدة" تم تحميلها مائتين وتسعة وثمانين مليونا ومائتي ألف مرة خلال أسبوع واحد من الكشف عنها يوم الحادي والعشرين من الشهر الماضي، واثنين وثلاثين مليونا ومائتي ألف مرة في أمريكا وحدها.

يذكر أن "بيلبورد هوت مائة" هو ترتيب أسبوعي للأغاني في أمريكا يصدر أسبوعياً من قبل مجلة بيلبورد ويعكس مدى نجاح كل أغنية تصدر هناك. ويعتمد ترتيب الأغاني على عدد مرات التحميل وإذاعتها في الراديو ومبيعاتها الأسبوعية. ويمكن القول إن احتلال أغنية الفرقة الجديدة قمة الجدول للمرة الرابعة يثبت مكانة الفرقة في مجال موسيقى البوب في القرن الحادي والعشرين.

بهذه المناسبة قالت الفرقة إنها أنتجت أغنية تسعد الجميع خلال هذا الصيف ويشرفها ويسرها أن تحتل المركز الأول في الجدول الأمريكي. وأضافت أنها استطاعت تحقيق هذا الإنجاز بفضل مساعدة وحب الكثيرين معبرة عن الشكر للجميع. كما قالت إنه إذا أهدت أغنيتها طاقة جديدة للناس، فلن تكون هناك هدية أفضل من ذلك بالنسبة لها.