الصبي وشقيقته اللذان أصبحا الشمس والقمر

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

كان يا ما كان، في قديمِ الزمانِ،

عاشت أمٌّ مع ابنِها وابنتِها في قريةٍ جبليةٍ نائية.

وكانت الأسرةُ تعاني من الفقرِ الشديدِ، فلم تكن تستطيع أن تتناول ثلاث وجبات يوميًّا في كثير من الأحيان.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

وذاتَ يومٍ، أقيمَ حفلٌ في القرية. ذهبت الأمُّ منذ الفجرِ للمساعدةِ في إعداداتِ الحفلِ.

وفي طريق العودة، رأت نِمرًا كبيرًا يقطعُ طريقَها.

قال النمر: "إذا أعطيتيني كعكةَ أرزٍ فلن آكَلك".

أعطتهُ الأم كعكةَ الأرزِ وواصلت طريقَها.

لكنَّ النمر ظلَّ يتبعُها ويطلبُ المزيدَ.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

"هذه هي آخرُ كعكةِ أرزٍ معي. لقد أعطيتُكَ كلَّ ما معي فلم يتبقَّ أيُّ كعكِ أرزٍ لأطفالي. دعني وشأني".

رغم توسلات الأم، هجم النمر عليها والتهمها.

ثم ارتدى ملابسها متنكرًا في هيئتها وانطلق إلى منزلها حيث ينتظرها الصغار.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

"يا صغاري، لقد جاءت أمُّكم، هيا افتحا البابَ".

"هذه ليست أمَّنا. إنه نِمرٌ ولا شك".

تسللَ الصغيران من البابِ الخلفيِّ،

وتسلقا شجرةَ صنوبرِ طويلةً بجانبِ البئرِ الموجودةِ في باحةِ المنزلِ الخلفيةِ.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

"يا إلهي! إن كنتَ قد كتبتَ لنا النجاةَ فأنزل إلينا حبلًا جديدًا من السماءِ،

وإن كانَ غيرُ ذلك، فأنزل علينا حبلًا قديمًا متهالكًا".

في هذه اللحظة، نزل حبل جديد من السماء.

تسلقَ الطفلانِ الحبلَ دونَ ترددٍ

طالب النمر السماء بإرسال حبل إليه أيضًا.

وبالفعل، هبط حبلٌ من السماء فورًا، ولكن...





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

كن ترى ماذا حلَّ بالشقيقينِ إذن؟

صارت الفتاةُ شمسًا، أما شقيقُها، فقد تحول إلى قمر.