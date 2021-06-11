كويكا تعلن عن خطة لاستئناف إرسال متطوعين كوريين للأردن

ⓒ https://www.khaberni.com

أعلنت مديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" في عمان "كيم هيو جين" عن خطة لاستئناف إرسال متطوعين كوريين إلى الأردن، بعد تعليق برنامج المتطوعين في شهر أبريل من العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها "كويكا" الأسبوع الماضي لشركاء برنامج المتطوعين الكوريين لأصدقاء العالم 2021 للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس وكالة "كويكا"، بالإضافة إلى تعريف شركاء البرنامج بالإجراءات والآليات الجديدة لاستقبال المتطوعين ومنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.

وتضمنت ورشة العمل تعريفا بالخطة الجديدة التي اعتمدها المقر الرئيسي لوكالة "كويكا" ومكتب الأردن، لاستئناف إرسال المتطوعين في ضوء الوضع الحالي لفيروس كورونا في الأردن، إلى جانب التعريف بالمهن التي سيتم التركيز عليها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات الحكومة الأردنية.

وقالت "كويكا" إن القطاعات التي سيتم التركيز عليها مستوحاة من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بجودة التعليم والمياه النظيفة والصرف الصحي، والتي من خلالها ستعكس "كويكا" تلك الأهداف لتشكيل أنشطة المتطوعين بطريقة تغذي وتؤثر على قطاعي التعليم والمياه في الأردن.

وضمن برنامج المتطوعين لوكالة "كويكا"، وصلت الدفعة الأولى من المتطوعين الكوريين إلى عمان في شهر أغسطس من عام 2006، للعمل في عدد من المؤسسات الأردنية الرسمية في إطار اتفاقية تستهدف تعزيز مساهمة كوريا الجنوبية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدعيم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

يذكر أن الوكالة الدولية للتعاون الدولي "كويكا" قد تم تأسيسها عام 1991 بهدف تقديم المنح والمساعدات على المستوى الحكومي للدول النامية لتشجيع الصداقة والتعاون والتبادل مع الدول النامية من خلال تقديم الدعم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.