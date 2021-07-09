فريق بيسبول امريكي يروج للثقافة الكورية

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لعب أحد الفِرَق غير الرئيسية لكرة البيسبول الأمريكية مباراة، وهم يرتدون أزياء رسمية مكتوب عليها كلمة "كيمتشي" بالحروف الكورية تذكيرا بالثقافة الكورية مما جذب الاهتمام. وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أمس أن لاعبي الفريق "مونغوميري بيسكيتز 몽고메리 비스킷츠 " المنتمي إلى الدوري الأمريكي غير الرئيسي لعبوا المباراة وهم يرتدون أزياء رسمية برتقالية اللون مكتوب عليها كيمتشي في السادس عشر من هذا الشهر. وتغلَّبَ الفريق على منافسه "بيل روكسي شوكوس빌록시 슈커스" بتسع نقاط مقابل ثمان نقاط. وفي المتجر التابع لملعب البيسبول الذي أقيمت فيه المباراة تم بيع بسكويت الكيمتشي، وناتشوز الكيمتشي، وغيرها، بينما طُرحت أزياء اللاعبين مكتوب عليها كلمة كيمتشي في مزاد عبر الإنترنت. كما تم بيع أزياء كيمتشي وتيشرتات ذات رموز كيمتشي عبر موقع الفريق على الإنترنت. كما تم تقديم مختلف أنواع الثقافة الكورية بما فيها الرقصة الكورية التقليدية تحت شعار "أمسية التراث الثقافي الكوري".

يُذْكَر أن مدينة مونغوميري ظلت تشهد إنشاء فروع تابعة للشركات الكورية خاصة بعد دخول شركة هيونديه الكورية للسيارات في المدينة في عام ألفين وخمسة بحيث تم تكوين القرية الكورية مع زيادة السكان الكوريين هناك. يُشار الى أن هذه الفعاليات استهدفت التعريف بالثقافة الكورية من خلال التعاون بين فريق البيسبول وجمعية الشراكة بين ألاباما وكوريا التي تعمل على دعم تعليم الثقافة للطلاب والخبراء في كوريا وولاية ألاباما. في هذا السياق، قال مدير الفريق "مايك موبي 마이크 머피 " إنه اختار الطبق الكوري التقليدي "كيمتشي" ليكون مادة رئيسية في أُمسية هذا العام لأن الأطعمة تمثل أهم العناصر الثقافية في الأمسية. وأضاف أنه سينظم أمسية خاصة للتراث الثقافي في العام القادم أيضا.