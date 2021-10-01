تزايد شعبية الدراما الكورية لعبة الحبار عالميا





ازدادت شعبية الدراما الكورية "لعبة الحبار" في كل أنحاء العالم مؤخراً، حيث أنه خلال أقل من أسبوع، وصلت شعبيتها إلى رقم واحد في 90 دولة. يذكر أن قصة المسلسل المكون من 9 حلقات بسيطة، حيث يتسابق أبطال ويخاطرون بحياتهم في لعبة غامضة للبقاء على قيد الحياة، للفوز بجائزة تبلغ 38.5 مليون دولار. وحول سر نجاح المسلسل في اجتذاب اهتمام شعوب العالم، تسلط وسائل الإعلام العالمية الضوء على أن المسلسل يظهر عالما يتسابق فيه الناس بشكل عادي في هذا العالم غير العادل الرأسمالي. حيث أن هذه قضية بشرية يواجهها الناس في كل دول العالم.

وايضا تم صنع حلوى دالكونا "달고나" في احدى المشاهد في المسلسل، وقد بدأ المشاهدون في العالم يصنعونها بأنفسهم بعد هذا المشهد، لكن الطريقة ليست سهلة. حيث أن هذه الحلوى أكثر تعقيدا وتحتاج إلى تقنية. وقد وضع المشاهدون مشهد صنع الدالغونا بأنفسهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وأغلبهم فشلوا. في هذا الصدد، هناك مسنة تتمتع بخبرات متراكمة في صنع حلوى دالكونا "달고나" خلال سنوات، كانت تعمل في ميدان "موانغ هوا مون"، أمام محل للكتب بالتحديد. وهي ممتازة في صنع الحلوى وتُصدرها إلى الولايات المتحدة. ومنذ عرض المسلسل، أصبحت مشغولة أكثر، حتى إنها لا تستطع العودة إلى منزلها بسبب كثرة الطلبات.