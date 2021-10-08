اختيار منطقة جونغ رو بسيول كأكثر الأماكن المفضلة عالميا

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أظهرت نتائج مسح أن المنطقة الأكثر تفضيلا في العاصمة سيول هي منطقة شارع "جونغ رو" الثالث. حيث كانت قد أجرت مجلة "تايم أوت" استطلاع بمشاركة 27 ألف شخص وخبير من كل أنحاء العالم، للتعرف على المناطق ذات الثقافات والأطباق المتنوعة وذات المجتمع الإقليمي الممتاز. و احتلت منطقة "نويريبرو 뇌레브로" في كوبنهاغن عاصمة الدانمارك المركز الأول وتلتها منطقة "أندرسون فيل Andersonville" في مدينة "شيكاغو" الأمريكية، ثم جاءت منطقة شارع "جونغ رو" الكورية في المركز الثالث. وكان قد تم اختيار منطقة "شارع جونغ رو الثالث" بفضل وجود المعالم السياحية والثقافية، كما يمكن الكشف عن طوابع المجتمع الإقليمي فيها، بسبب وجود حديقة مخصصة للمسنين فيها. حيث تقع في وسط الشارع ويطلق عليها حديقة "تاب غول". في الأصل لم تكن هذه الحديقة مخصصة للمسنين، لكن نتيجة لتجمع المسنين فيها، أصبحت هذه الحديقة مخصصة من أجلهم. حيث يمارسون فيها بعض الألعاب مثل "جانغ غي" أي لعبة الشطرنغ الشرقي. كما يوجد فيها قصر قديم، وقاعات فنية، ومطعم للأطباق الكورية الشمالية.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من تحديث المنطقة، بما في ذلك بناء مبانٍ حديثة عالية، إلا أنها تظل تمتلك مبانٍ تاريخية قديمة أيضا في نفس الوقت. حيث توجد في أزقتها مساكن ومبانٍ قديمة حديثة معا. وأيضا يوجد سوق مشهور وسط تلك المنطقة يرتاده الأجانب. يطلق عليه اسم "كوانغ جانغ"، وتعني هذه الكلمة "الميدان"، وقد ظلت دائما مزدحمة. ليس فقط لشراء البضائع، بل لتذوق الأطباق اللذيذة ايضا. ويشتهر هذا السوق بـأطباق مثل "كيم باب" أي الأرز الملفوف، والذي يُدعى "كيم باب الشيطاني". بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه المنطقة بوجود مركز للمتاجر المتخصصة في الآلات الموسيقية. ورغم أن شهرتها حاليا ليست عالية مثلما كانت بها في الماضي، إلا أن ذلك المركز يعتبر المكان الوحيد الذي تتجمع فيه متاجر الآلات الموسيقية في كوريا.

يُشار الى أن حي "إين سا دونغ"، يوجد في هذه المنطقة، حيث يتميز بوجود المحلات التي تبيع البضائع التذكارية الكورية المميزة. خاصة في يوم الأحد، يصبح هذا الحي خاليا من السيارات، حيث يُمنع مرور السيارات بالشارع. ولذلك يمكن مشاهدة البضائع والتسوق بشكل أكثر راحة بدون خوف من حركات السيارات. ويمكن ايضا للسياح التجول والتمشي في هذا الحي والطريق المحاط بسور من الأحجار بكل راحة، وتناول وجبات الطعام في سوق "كوانغ جانغ"، ثم شرب الشاي في مقهى كوري تقليدي.